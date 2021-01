Regiobus passt Fahrpläne im Raum Brück nochmals an

Brück

Zum Jahresbeginn passt Regiobus Potsdam-Mittelmark nochmals seine Fahrpläne an. Darauf wird in einer Pressemitteilung aufmerksam gemacht. Betroffen sind drei Linien im Raum Brück, teilt Unternehmenssprecherin Anette Lang mit.

Zur Begründung werden auf die Gewährung von Anschlüssen an den Regionalexpress 7 zwischen Berlin und Dessau sowie das pünktliche Erreichen des Unterrichts in der Hans-Grade-Grundschule Borkheide genannt. Folgerichtig verkehren die Busse früher.

Die Nutzer der Linie 540 sollten sich ab 4. Januar darauf einstellen: Bisher ging es in Bad Belzig, Busbahnhof, um 6.33 Uhr los. 6.28 Uhr wird künftig gestartet. Die Linie 541 verzeichnet ebenfalls eine Korrektur. Abfahrt am Bahnhof Brück ist nicht mehr 7.08 Uhr, sondern schon fünf Minuten früher. Auf der Linie 545 ist ebenfalls eine Änderung zu beachten: In Borkwalde am Astrid-Lindgren-Platz müssen sich die Fahrgäste drei Minuten früher einfinden. 7.38 Uhr geht es dort jetzt los.

Von René Gaffron