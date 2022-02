Borne

Eberhard Weißbarth und Thomas Leu haben ihr Herz an den Hohen Fläming verloren. Als sie im Juni 2018 nach Borne ziehen, steht für sie fest: Hier wollen wir alt werden.

Beide sehnen sich zu diesem Zeitpunkt nach Ruhe und einem Neuanfang. Beide haben schwere Schicksalsschläge hinter sich, geben sich in schweren Zeiten gegenseitig Halt. Mittlerweile verbindet die Männer eine 15-jährige Freundschaft.

Kündigung ist beschlossene Sache

Im Juni 2019 dann der Schock: Das angemietete Haus soll verkauft werden, sie sollen ausziehen. Inzwischen liegen zähe Gerichtsverhandlungen hinter Eberhard Weißbarth und Thomas Leu, am Ende haben sie einem Vergleich zugestimmt – was sie nun bereuen.

Doch die Kündigung ist beschlossene Sache, die Fronten mit ihrem Vermieter sind verhärtet. Spätestens bis zum 30. November 2023 – so das Urteil des Landgerichts Potsdam vom Dezember 2021 – müssen die Männer das Haus geräumt haben. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagen sie.

Hoffnung auf Hilfe von außerhalb

Was für Außenstehende nach ausreichend Zeit klingen mag, macht den beiden Angst. „Die Mietpreise sind auch hier in der Region in den vergangenen Monaten stark gestiegen, wenn wir nichts Passendes finden, werden wir womöglich getrennt“, befürchtet Eberhard Weißbarth, der als Regisseur und Schauspieler tätig ist. Er will mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit gehen. „Wir bitten um Hilfe und hoffen, dass uns vielleicht jemand ein Angebot machen kann.“

Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Noch bevor die beiden Männer den damaligen Mietvertrag unterschreiben, sind sie sich schon sicher, nicht noch mal umziehen zu wollen. Das sagen sie auch ihrem Vermieter. Der habe zugestimmt und auf ihren Wunsch hin eine „Vereinbarung des Verzichts einer Eigenbedarfskündigung“ unterzeichnet – das Schreiben liegt der MAZ vor.

Das Haus, das Eberhard Weißbarth und Thomas Leu im Juni 2018 in Borne gemietet haben. Quelle: Josephine Mühln

Rund ein Jahr später, gefühlt sind noch nicht mal alle Kisten ausgepackt, hat sich die Situation jedoch verändert. Der Vermieter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, bietet Weißbarth und Leu an, das Haus zu kaufen. Dazu fehlen beiden die finanziellen Mittel.

„In Absprache mit meinem Rechtsanwalt habe ich deshalb die Kündigung mit Wirkung zum 31. Mai 2020 verschickt“, schildert der Mann im Telefonat mit der MAZ. Diese Beendigung des Mietverhältnisses sei keine Kündigung wegen Eigenbedarf, sondern eine Verwertungskündigung, betont er.

„Für uns kam das vollkommen unerwartet, wir fühlen uns über den Tisch gezogen“, sagen Weißbarth und Leu. „Meine persönliche Situation ist heute eine andere als zu Beginn des Mietverhältnisses“, entgegnet ihr Vermieter. Er habe gesundheitliche Probleme, könne daher das viergeschossige Haus in Bad Belzig nicht mehr dauerhaft bewohnen – und wolle neu bauen: altersgerecht, barrierefrei. Unter anderem dafür brauche er das Geld aus dem Hausverkauf in Borne.

Zwischen dem Vermieter und seinen Mietern beginnt ein Ringen um Recht und Unrecht, oft steht Aussage gegen Aussage, die Emotionen kochen hoch. Der Fall geht erst vors Amtsgericht in Brandenburg an der Havel, das die Klage des Vermieters abweist. Er habe den Verzicht auf Eigenbedarfskündigung unterschrieben, die Kündigung sei somit nicht rechtens. Der Mann geht – aufgrund von Verfahrensfehlern in der ersten Instanz, wie er sagt – in Berufung und bekommt vorm Landgericht Potsdam Recht.

Fünfstellige Entschädigungszahlung

Schließlich stimmen Eberhard Weißbarth und Thomas Leu einem Vergleich zu. „Das Gericht hat uns gedroht, dass andernfalls die Gefahr bestünde, schon nach drei Monaten ausziehen zu müssen“, erzählen die beiden. Sie sagen, sie hätten auch wegen der Unkenntnis ihrer rechtlichen Möglichkeiten zugestimmt.

Am Ende verpflichten sie sich damit, bis Ende November 2023 auszuziehen – schweren Herzens, wie sie betonen. Räumen sie das Haus früher, erhalten sie von ihrem Vermieter eine fünfstellige Entschädigungszahlung.

„Ich kann verstehen, dass es den beiden in Borne gut gefällt und es tut mir leid, dass auf dem Markt aktuell nichts zu finden ist – aber man muss natürlich auch kompromissbereit sein“, sagt der Hauseigentümer.

Seine beiden Mieter seien ihren Mietzahlungen stets ohne Verzug nachgekommen, deshalb würde er sich freuen, wenn die Männer schnell neuen Wohnraum finden würden. Wenn gewünscht, werde er sie dabei auch weiterhin unterstützen, sagt der Vermieter.

Eberhard Weißbarth (73) und Thomas Leu (53) wohnen seit Juni 2018 in Borne - und wollten dort alt werden. Quelle: Privat

„Wir fühlen uns einfach vor den Kopf gestoßen“, entgegnen die ehemaligen Berliner. Sie hoffen auf Hilfe von außerhalb – und haben unter anderem bereits mit Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang gesprochen.

„Wenn ich Unterstützung bei der Wohnungssuche zusage, meine ich, dass ich gern den Kontakt herstelle, wenn mir Angebote zu Ohren kommen“, bestätigt der Rathauschef auf MAZ-Anfrage. „Grundsätzlich bin ich aber kein Vermittler für Wohnraum. Als Bürgermeister höre ich mir die Fragen unserer Bürger an – und wenn ich zu einer Lösung beitragen kann, bin ich gerne dazu bereit.“

Angespannter Wohnungsmarkt

Anfragen wie diese seien eher selten, sagt Roland Leisegang weiter. „Ich gehe davon aus, dass die Bürger den angespannten Wohnungsmarkt kennen und wissen, dass ich als Bürgermeister keine Wohnung aus dem Hut zaubern kann.“

Dessen sind sich auch Eberhard Weißbarth und Thomas Leu bewusst. „Wir denken nicht, dass Herr Leisegang uns helfen kann“, sagen sie. Dem 73-Jährigen und dem 53-Jährigen bleibt nun also nur zu hoffen, dass sie doch noch eine neue Bleibe im Hohen Fläming finden – damit sie wie geplant hier alt werden können.

Von Josephine Mühln