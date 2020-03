Verlorenwasser

Der Filmemacher Peter Roloff und die Gaststätte „Zur Hirschtränke“ in Verlorenwasser laden für Sonntag, 15. März, zur bunten Geburtstagsfeier am Verlorenwasser-Bach ein.

Gezeigt werden die alten Verlorenwasser-Filme und ein neuer Film zum Zustand von Bach und Baumbestand – mit geführten Spaziergängen, mit Poesie und Fotos, mit Erzählungen. Und auf einem Boßelturnier blickt die Veranstaltung fröhlich zurück und sorgenvoll voran.

Insgesamt vier Filme über Verlorenwasser sind in den vergangenen 30 Jahren entstanden. Quelle: Maxim Film

Denn es gibt Probleme im Naturpark Hoher Fläming. Ist der Verlorenwasser-Bach noch zu retten? Für die Anwohner entlang des Baches zwischen Weitzgrund und Gräben ist das keine Frage. Sie treten für alle Schutzmaßnahmen ein, die seinem Erhalt und dem Erhalt des Baumbestandes im Naturschutzgebiet am Oberlauf des Verlorenwasser-Baches dienen.

Für manche der von der Naturparkverwaltung Hoher Fläming in der Vergangenheit ergriffenen Schutzmaßnahmen haben die Anwohner jedoch keinerlei Verständnis.

Angebot zum Gespräch

Die Veranstaltung mit Peter Roloff, der Gaststätte „Zur Hirschtränke“ und anderen Mitwirkenden wird als ein Angebot zum Gespräch zwischen den Anwohnern und der Naturparkverwaltung gestaltet.

Die Veranstaltung am Sonntag, 15. März, beginnt um 14 Uhr, Einlass ab 13 Uhr. Der Eintritt ist frei. Gäste können sich kostenfrei am Bahnhof in Bad Belzig abholen lassen, der Bus fährt um 13.30 Uhr. Zurück bringt er die Besucher um 18.30 Uhr.

Von MAZonline