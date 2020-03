Reha-Klinik wird im Notfall zum Krankenhaus

Bad Belzig

Das Reha-Klinikum Hoher Fläming in Bad Belzig ist für den Ernstfall gerüstet. Das Haus könnte, wenn sich die Corona-Pandemie weiter ausbreitet, ersatzweise als Krankenhaus belegt werden. Ein mehrstufiger Plan wurde in den vergangenen Wochen erarbeitet.

Zur Versorgung chirurgischer Patienten stehen im Fall des Falles die Stationen 1 B und 2 B im Bettenhaus C zur Verfügung. Dabei handelt es sich um 41 Einzelzimmer. Für die Betreuung der Patienten im 3-Schicht-System müssten drei Ärzte, zehn Schwestern und zwölf Hilfskräfte eingesetzt werden. Es bleibt eine Reserve von 18 Betten auf Station 3 A, wo nochmals ein Arzt, fünf Schwestern und sechs Hilfskräfte gebraucht würden.

Gute Ausstattung vorhanden

Das geht aus dem Notfallplan hervor, der in den vergangenen Wochen erarbeitet ist. Er kommt zum Tragen, wenn die Behandlung von Covid-19-Patienten in den Zentren – Potsdam, Brandenburg an der Havel und Treuenbrietzen vornweg – buchstäblich so viel Raum einnimmt, dass andere Abteilungen ausgelagert werden müssen.

Die dafür nötige medizinische Ausstattung ist weitgehend vorhanden. Digitale Röntgenanlage, Ultraschalldiagnostik, Sonographie für internistische und orthopädisch-rheumatische Untersuchungen stehen ebenso bereit wie klinisch-chemisches Labor, Defibrillatoren und Sauerstoffgeräte.

Belegung geht zurück

Noch aber sind Chefarzt Karl Bunck Maares und sein Team mit dem üblichen Geschäft befasst. Die Nachsorge von Eingriffen an Hüfte, Knien oder anderen Gelenken wird dort organisiert. Wobei die Patienten nicht ausgeheilt werden, sondern fit für das häusliche Umfeld die Reha-Klinik verlassen sollen.

Das 254-Betten-Haus ist zwar noch voll ausgelastet. Doch das wird sich in den kommenden Wochen durch die ausbleibenden Operationen ändern. Für Ende April wird eine Belegung von 65 Prozent erwartet.

Es sei bereits spürbar, dass einige Krankenhäuser auf nicht mehr dringend notwendige Operationen verzichtet haben. Noch ist nicht absehbar, wie lange der Trend anhält und wie groß die finanziellen Lücken reißen werden. Sie sollen dem Vernehmen nach langfristig vom Land und den Versicherungsträgern übernommen werden. Doch erwogen werden auch Szenarien, bei denen Beschäftigte in Kurzarbeit geschickt werden müssen, räumt Marcel Peters ein.

Regeln im Haus verschärft

Für die Umsetzung von Hygiene-Vorgaben erweist es sich als dienlich, wenn weniger Andrang herrscht. So werden Gruppen-Anwendungen mit weniger Teilnehmern und größeren Abständen umgesetzt. Selbst das Essen ist in drei Schichten organisiert. Aufsichtspersonal achtet darauf, dass sich niemand zu nahe kommt. „Die Aufnahme von Patienten aus der Hochrisiko-Gruppe oder Kranken ist ebenso ausgesetzt wie die Möglichkeit während der Reha einen Heimaturlaub in Anspruch zu nehmen“, erklärt der Verwaltungschef die aktuell getroffenen Maßnahmen.

Dazu gehört ferner die Schließung des Waldcafés und die Abtrennung der ambulanten Angebote. Auch dort werden lediglich noch Patienten versorgt, die das dringend nötig haben. Größte Herausforderung ist wie überall in medizinischen Einrichtung die Ausstattung mit Desinfektionsmittel und weiteren Verbrauchsmitteln. Hier sei jedoch im Verbund mit dem Mutterhaus in Potsdam der Nachschub bestellt.

Station 7 als Reserve

Mundschutz, Masken, Brillen und Kittel braucht es in jedem Fall, falls auch noch die Nachversorgung von Corvid-19-Patienten zur Aufgabe gestellt wird. Patienten mit leichtem Krankheitsverlauf könnten in den 25 Betten von Station 7, die dann nur durch eine Desinfektionsschleuse erreichbar würde, separat nachbetreut werden. Ein Arzt, fünf Schwestern und sieben Helfer müssten dafür bereit stehen. In dem Fall würde wohl der eigentliche Reha-Betrieb eingestellt, lautet die Prognose für die höchste Eskalationsstufe.

