Thomas-Cook-Pleite: Bad Belziger Reisebüro steht seinen Kunden zur Seite

Bad Belzig

Die Herbstferien kann längst nicht jeder wie geplant mit einem Urlaub in der Ferne verbringen. Die Pleite eines Großveranstalters sorgt vielmehr auch im Hohen Fläming für Verdruss. Das bekommen nicht zuletzt die Mitarbeiter in den Reisebüros zu spüren, bestätigt Frank Habdank, Er betreibt Filialen in Bad Belzig, Brandenburg an der Havel und Lutherstadt Wittenberg.

Wie wirkt sich die Insolvenz der Unternehmensgruppe Thomas Cook auf Ihre Reisebüros aus?

Frank Habdank: Unsere acht Mitarbeiter haben in diesen Tagen natürlich einen erheblichen Mehraufwand zu leisten. Anfangs klingelten die Telefone heiß. Das wird den anderen Kollegen in der Branche gewiss ähnlich gehen. Denn die Oktoberferien sind nach dem Sommer die Zeit, in der am intensivsten gebucht wird. Auch eine unserer Angestellten zählt zu den Betroffenen.

Um wie viele Fälle müssen Sie sich aktuell etwa kümmern?

Von der Pleite und ihren Auswirkungen sind hierzulande etwa hundert Kunden direkt betroffen. Das ist etwa jeder Zehnte, der bei uns für die Herbstsaison gebucht hat. Die Herausforderungen, die zu lösen sind, stellen sich wiederum individuell sehr unterschiedlich dar.

Was heißt das?

Wir hatten Urlauber, die unmittelbar nach Bekanntwerden das Dilemmas in den Zielgebieten von den Hoteliers gleich pauschal abkassiert werden sollten oder die dort zur Abreise nicht den vereinbarten Transfer zum Flughafen bekommen haben. Sie haben dann verständlicher Weise den Kontakt in die Heimat gesucht, weil ja auch die Betreuer der insolventen Veranstalter vor Ort erst einmal aus der Spur waren. Doch selbst wir haben drei Tage lang erst einmal auf klare Ansagen gewartet. Das bereitet einem schlaflose Nächte.

Jetzt müssen Sie sich mit Kunden auseinandersetzen, die trotz Buchung ihre Reise nicht antreten können. Wie reagieren diese?

Ein durchaus großer Teil orientiert sich neu. Vor allem wer dank Sicherungsschein für seine Pauschalreise auf eine Kostenerstattung zumindest hoffen kann, bucht durchaus neu. Alternativ geht es mit anderen Veranstaltern in der Regel zu den gleichen Zielen. Griechenland und Spanien haben gerade Konjunktur. Aber insbesondere Familien haben nicht die meist fälligen vierstelligen Beträge nochmals parat.

Von René Gaffron