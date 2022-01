Renata Klabnik aus Bad Belzig freut sich auf die neue Gartenzeit

Bad Belzig

„Hier habe ich im Herbst 300 Tulpen gesteckt. Meine Enkelkinder haben mir dabei geholfen“, erzählt Renata Klabnik aus Bad Belzig und deutet auf ein Beet unterhalb ihrer Terrasse. Während bis zur Tulpenblüte noch einige Wochen vergehen, sorgen die ersten Winterlinge mit leuchtend gelben Blütenköpfen schon für einen Hauch von Frühling in ihrem Garten.

Sie stehen zusammen mit den ersten Schneeglöckchen quasi in den Startlöchern. „Und hier ist sogar schon die Blütenknospe einer Narzisse zu sehen“, sagt die 76-Jährige und zeigt auf eine weitere Reihe von Frühblühern, die es im Januar schon nicht mehr in der Erde hält. Mit den ersten Frühlingsboten wächst bei Renata Klabnik die Vorfreude auf das Gartenjahr. Was sie wo neu anpflanzen, umsetzen oder gestalten will, hat sie längst gründlich durchdacht und geplant.

Die ersten Frühblüher setzen bereits die ersten Farbtupfer im winterlichen Garten. Quelle: Bärbel Kraemer

Vor 46 Jahren, als die Familie das damals neu erbaute Einfamilienhaus bezog, begann sie den Garten urbar zu machen. Das Haus stand damals noch am Rand der Stadt. „Hier war Acker und standen Birken“, erinnert sich die 76-Jährige. Die Stadtrandlage ist Geschichte, seitdem die Kurparksiedlung gebaut wurde, und der kleine Garten hat sich im Lauf der Jahrzehnte unter ihren Händen förmlich zu einem Gesamtkunstwerk entwickelt.

Bekannt als Gästeführerin in Bad Belzig

Schließlich hat Renata Klabnik während dieser Zeit nicht nur angepflanzt und gegärtnert, sondern auch gestaltet. „Die Wege habe ich ganz allein gepflastert“, verrät sie und erzählt für einen Moment aus ihrem Berufsleben. Bis zur Wende war die Bad Belzigerin als Lehrmeisterin für Bäcker und Konditoren tätig, danach folgte eine berufliche Neuorientierung im touristischen Bereich. Als ausgebildete Gästeführerin ist sie heute über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt.

Die Wege in ihrem Garten hat Renata Klabnik ganz allein gepflastert. Quelle: Bärbel Kraemer

Auf den Wegen aus Pflaster- und Natursteinen geht es weiter durch den Garten, der das Haus umschließt. Vorbei an Tulpenmagnolie, Felsenbirne, Perückenstrauch, Hortensien, Rhododendren und faszinierenden Ziergräsern. Hin zum Gemüsebeet, wo Erntereif der Mangold steht und wo im Frühjahr wieder Möhren, Rote Rüben, Zuchini & Co angebaut werden.

Gerahmt von Erdbeeren und allen möglichen Beerensträuchern. Auch im Kräuterbeet fehlt es an nichts. Sogar Weintrauben reifen im Spätsommer im Garten von Renata Klabnik, während im Blumengarten Lavendel, Pfingst- und Edelrosen gärtnerisches Geschick und Leidenschaft erahnen lassen. Das alles auf rund 400 Quadratmetern.

Sitzt Renata Klabnik in ihrem Wohnzimmer, schaut sie auf die Terrasse und in ihr grünes Paradies vor der Haustür, das jahreszeitlich bedingt, natürlich nur von immergrünen Pflanzen begrünt wird. Üppiger Wuchs und Blühfreude lassen sich dennoch erahnen und sind Dank vieler Fotos auf ihrem Handy jederzeit abrufbar.

Zu tun haben Gartenliebhaber wie Renata Klabnik aber auch in der kalten Jahreszeit. Schließlich müssen frostempfindliche Kübelpflanzen gut über den Winter gebracht werden. Dafür hat die 76-Jährige ein Überwinterungsquartier in der gut belichteten Garage eingerichtet. Schmucklilien, Kakteen, Asparagus und Drachenflügelbegonien halten dort Winterruhe. In unmittelbarer Nachbarschaft zu Dahlien und Gladiolen, die nach den Eisheiligen im Mai wieder in die Erde kommen.

Dem Ziergras im Garten hat Renata Klabnik eine Krone gebunden. Quelle: Bärbel Kraemer

Die ersten Kartoffeln will Renate Klabnik dann schon bald wieder ernten. Die sehr zeitigen Sorten „Solist“ und „Christa“ will sie anbauen. Sie kommen vorgekeimt in die Erde und können Ende Mai geerntet werden. „Spätestens im Juni kann ich das Beet dann wieder neu bepflanzen“, erklärt die Bad Belzigerin.

Weil im Garten, trotz der verlockenden milden Temperaturen noch nicht gewerkelt werden darf, können sich Renata Klabniks Zimmerpflanzen noch über eine zusätzliche Portion Aufmerksamkeit freuen. Üppiges Grün auch dort. Farne, Bananenblattbegonien und andere Pflanzen spiegeln wider, dass die 76-Jährige auch in diesem Bereich einen „grünen Daumen“ hat.

„Mein Mann sagt manchmal, dass ich mit meinen Pflanzen spreche. Mir ist das aber gar nicht bewusst“, sagt sie lächelnd – wissend, dass sie mit ihrer Leidenschaft für alles Grüne schon vielen Menschen Freude bereitet hat. Denn neben der Pflege ihrer Pflanzen mag sie es, dieselben zu vermehren. Mal wird hier, mal dort ein Senker abgeschnitten, bewurzelt und wieder eingepflanzt. Über den selbst gezogenen Pflanzennachwuchs können sich dann Familie, Verwandte und Freunde freuen.

Von Bärbel Kraemer