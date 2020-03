Rettungswache zu klein – Standortsuche läuft

Bad Belzig

Die Notfall- und Rettungssanitäter der Wache Bad Belzig müssen gut in Form sein. Denn ihr Domizil auf dem Gelände des Ernst-von-Bergmann-Klinikums ist es schon längere Zeit nicht mehr. Im Einsatzfall sollten sie eigentlich freie Bahn haben und nicht stolpern, was derzeit augenscheinlich schwer einzuhalten ist.

Deshalb wird schon seit 2017 nach einer besseren Unterbringung gesucht. Momentan scheint etwas Bewegung in die Angelegenheit zu kommen, wie bei der jüngsten Sitzung des Kreistages Potsdam-Mittelmark verkündet worden ist. Die Standortfrage bedarf demnach jetzt einer endgültigen Klärung.

Bis zu 3500 Einsätze jährlich

Immerhin rund 3300- bis 3500-mal müssen die Retter in Bad Belzig ausrücken. „Auf diesem Niveau haben sich die Zahlen seit 2015 eingepegelt“, berichtet Klaus-Dieter Hallex als Fachdienstleiter im Landratsamt Bad Belzig. Seiner Aussage nach sei kein Um-, sondern ein Neubau anzustreben. Geld dafür könnte im nächsten Doppeletat reserviert werden, heißt es aus Abgeordnetenkreisen.

Fakt ist: Die aktuelle Kraftfahrzeughalle ist für die dort postierten zwei Rettungs- und den einen Notarztwagen zu klein. Daran ändert selbst die Tatsache nichts, dass mit Bedacht vergleichsweise kurze Autos angeschafft wurden. „Normalerweise sollte –wenn die Türen geöffnet sind –rundherum jeweils ein Sicherheitsabstand von einem halben Meter bestehen“, erklärt Björn Sperfeld. Er ist Leiter der vom Dienstleister Pro Medica betriebenen Einrichtung. Die Hecktüren lassen sich aber beispielsweise nur richtig öffnen, wenn das Garagentor auf und die Front des Autos davor steht.

Kaum Lagerplatz und kein Schulungsraum

Auch die Materiallager, Umkleiden und Ruheräume entsprechen nicht mehr den aktuellen Standards und üblichen Größenordnungen. Ein Schulungsraum fehlt. Zur Ausbildung muss daher ins Krankenhausgebäude nebenan gewechselt werden.

Kleines Lager gleich unter der Treppe: Notfallsanitäter Marko Hübner zeigt, wie selbst im Treppenhaus der Rettungswache Bad Belzig jeder Winkel genutzt werden muss. Quelle: René Gaffron

„Für die 20 Kollegen, die in der Wache ihren Schichtdienst ableisten, sind die Arbeitsstättenrichtlinien auf vielfältige Weise nicht eingehalten“, so Klaus-Dieter Hallex. Dies müsse aber neben der Einhaltung der Hilfsfristen gewährleistet sein.

Eine Kooperation bei der geplanten Errichtung des Feuerwehrgerätehauses in der Kur- und Kreisstadt kam nicht zum Tragen. Nun könnte laut Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) die Fläche des ehemaligen Verkehrsgartens an der Brücker Landstraße genutzt werden, falls der ins Auge gefasste Platz am Krankenhaus doch nicht verfügbar wird.

Bekenntnis der Klinikleitung

Doch dessen Verwaltungsleitung bekennt sich. „Die Auswahl des Standortes sehen wir als richtungsweisend“, sagt Katrin Eberhardt. „Die Entscheidung zum Erhalt der Rettungswache auf dem Gelänge ist ein Kommittent des Landkreises gegenüber der Klinik in der Kreisstadt und ein wichtiges Signal für die Bürger in der Stadt“, so die Kaufmännische Geschäftsführerin der Einrichtung.

Von René Gaffron