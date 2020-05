2018 abgelehnt: Rewe klopft mit größerem Vorhaben an

Bad Belzig

Alles auf Anfang. Denn Rewe bleibt weiter stark an der Errichtung eines Marktes in Bad Belzig interessiert. „Das Architekturbüro Tannheißer stellt den Antrag auf Einleitung des dafür nötigen Bebauungsplanverfahrens für das ins Auge gefasste Areal in der Brücker Landstraße“, bestätigt Robert Wildgrube als Leiter der städtischen Bauverwaltung.

Gleich neben der dort noch befristet bestehenden Lidl-Filiale könnte demnach das Domizil entstehen. Es wird nunmehr mit 1900 Quadratmetern gerechnet – 200 Quadratmeter mehr als beim vergeblichen Anlauf vor zwei Jahren. Die Stadtverordneten sollen am 15. Juni darüber abstimmen, ob das Verfahren wieder aufgenommen wird. Zu der Sitzung werden die Investoren eingeladen.

Worte des Landrates im Kopf

Denn alle, so hat es Ingo Kampf ( SPD) als Vorsitzender während der Hauptausschussberatung diese Woche vorgeschlagen, sollen sich – gleich gut informiert –an der Diskussion beteiligen und entscheiden. „Dann kann ein jeder dafür oder dagegen sein“, so der Parlamentschef. Dabei nahm er Bezug auf Landrat Wolfgang Blasig ( SPD), der den Stadtvätern des öfteren vorhalte, dass sie die Entwicklung der Kur- und Kreisstadt selbst bremsen. würden.

So könnte der Rewe-Markt an der Brücker Landstraße aussehen, wenn er denn gebaut wird. Quelle: Architekturbüro Thanheiser

Wegen der Emotionalität hatte sich Gustav Horn ( SPD) indes für eine Abwägung der Vor- und Nachteile in den Fachausschüssen ausgesprochen, fand mit dem Anliegen aber kein Gehör. „Es geht darum, die städtischen Interessen mit denen der Investoren, der Konsumenten und der ansässigen Gewerbetreibenden abzuwägen. Wenn letztere sagen, dass Kaufkraft aus ihren Geschäften abgezogen wird, schrillen bei mir Alarmglocken“, sagt der Vorsitzende des Wirtschafts- und Finanzausschusses.

Kaufkraft im Ort halten

Das ist nach Ansicht von Jana Stephan ( CDU) nur eine Seite der Medaille. Unter Berufung auf das Gutachten der BBE-Handelsberatung Leipzig machte sie darauf aufmerksam, dass Bad Belzig noch Geld binden müsste, das die Pendler bisher in Berlin und Potsdam sowie beim Kaufland Linthe ausgeben. „Darüber hinaus sollte Bad Belzig für den sich abzeichnenden Zuzug gewappnet sein“, so die Unionspolitikerin.

Jana Stephan (CDU) will die Kaufkraft im Ort halten. Quelle: privat

Zudem bestehe nochmals die Chance mit der Gewerbebrache des ehemaligen Getreidehandels einen Schandfleck loszuwerden, was sonst niemand erledigen werde. Dass die Offerte ein drittes Mal unterbreitet werde, bezweifelt Jana Stephan.

Planung dauert 18 Monate

Ob Rewe tatsächlich in eine andere Kommune ausweichen könnte, war nicht abschließend zu klären. Nach Überzeugung der Verwaltung handelt es sich um großflächigen Einzelhandel, der nur in einem Mitteltzentrum zulässig sei. Wie der Bau aussehen soll und welche Belange im Umfeld zu beachten sind, wird erst im Planungsprozess erörtert, informierte Bauamtsleiter Robert Wildgrube. Anderthalb Jahre würden mindestens bis zum Satzungsbeschluss ins Land gehen. Dann käme noch die Bauphase.

Lidl-Planung auf dem Wege Während die Ansiedlung von Rewe bislang abgelehnt worden ist, soll die Handelskette „ Lidl“ an einem neuen Standort bauen dürfen. Im bisherigen Domizil an der Brücker Landstraße ist der Pachtvertrag eigentlich bis 2020 befristet. Der Umzug zum Kreisverkehr am Gewerbepark Seedoche wird deshalb vorbereitet. Der städtische Hauptausschuss hat die dafür nötige Änderung des Flächennutzzungsplanes sowie die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes befürwortet.

Thomas Heuser empfahl, die Entscheidung auf längere Zeit zu vertagen. „Wenn wir womöglich ein neues großes Wohnviertel ausweisen, wäre es ökologisch sinnvoll, dort die Einkaufsmöglichkeit zu integrieren“, meinte der Bündnisgrüne.

Sorgen wegen Straßenausbau

Aus anderen Gründen mahnte Michael Wipfli die Abgeordneten, keine vorschnelle Entscheidung zu treffen. „Jetzt hat der Einzelhandel in Bad Belzig die Versorgung gut bewältigt“, schätzt der Betreiber der Edeka-Märkte im Klinkengrund und am Busbahnhof ein. „Die Situation wird sich aber ändern, wenn der bereits angekündigte Ausbau der Brandenburger Straße beginnt“, lautet seine Prognose. Warnend weist er auf das Beispiel der Jüterboger B-102-Ortsdurchfahrt, die statt in zwei erst nach sechs Jahren hergestellt war. Der Kaufmann befürchtet, dass kein fairer Wettbewerb möglich sei, wenn Rewe ausgerechnet ausgerechnet in jener Bauphase eröffnen würde.

