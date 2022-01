Rollerfahrer von Polizei aus Verkehr gezogen in Bad Belzig

Bad Belzig

Die Polizei hat in Bad Belzig einen Roller-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 23-Jährige war am Sonntag gegen 15.15 Uhr von der Besatzung eines Streifenwagens erwischt worden, als er in der Niemegker Straße unterwegs war.

Der Elektro-Roller wurde im öffentlichen Straßenverkehr benutzt, obwohl das Gefährt keine Versicherungsplakette aufwies. Auch konnte der Fahrer keinen Versicherungsnachweis erbringen.

Ihm wurde daraufhin von der Polizei die Weiterfahrt untersagt. Zudem leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren zum Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Von MAZ-online