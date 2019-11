Bad Belzig

Am 21. Oktober ist eine Ducati 1098 Am Kurpark in Bad Belzig gestohlen worden. Der Besitzer hatte sie um 16.30 Uhr auf dem Parkplatz vor der Stein-Therme abgestellt. Als er zweieinhalb Stunden später dorthin zurückkehrte, war das Motorrad verschwunden.

Nach wie vor wird nach der roten Maschine mit dem amtlichen Kennzeichen TF-YX 92 gesucht. Die Kriminalisten des Polizeireviers Bad Belzig ermitteln fieberhaft zu diesem besonders schweren Fall des Diebstahls, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Beamten bitten um Hinweise zur Aufklärung.

Gesucht werden zum einen Zeugen, die beobachtet haben, wie die unbekannten Diebe das Fahrzeug seinerzeit entwendet haben. Zum anderen sind die Aussagen zum Verbleib des Motorrades gefragt. Womöglich ist das Bike in der Szene aufgefallen.

Hinweise nimmt die Polizei unter 03381/56 00 entgegen.

Von René Gaffron