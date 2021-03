Bad Belzig

Erzieherinnen und Pflegekräfte sind am Montagmorgen in Bad Belzig mit einem Blumengruß überrascht worden. Anlässlich des Internationalen Frauentages übergaben Mitglieder des Ortsverbandes der Linken mit ihrer traditionellen Aktion Sträuße voller roter Rosen an Mitarbeiterinnen in der größten Kindertagesstätte „Tausendfüßler“ der Stadt sowie im Seniorenwohnheim der Emvia-Gruppe – ebenfalls im Wohngebiet Klinkengrund.

„Die Tradition hat nicht an Bedeutung verloren“, sagt Gisela Nagel, die Ortsvorsitzende der Linken in Bad Belzig. „Noch immer erledigen Frauen neben ihren Berufen vielfach den Hauptanteil der Arbeit zu Hause.“ Viele Frauen seien zudem im beruflichen Leben oft schlechter gestellt, vor allem was die Bezahlung angeht. „Die Gleichberechtigung ist wieder mehr verloren gegangen, da waren wir schon mal weiter“, sagt Gisela Nagel am Montagvormittag an der Kita „Tausendfüßler“.

Dank für Wertschätzung

Dort nahm Einrichtungschefin Beate Kettler die insgesamt 40 roten Rosen wegen der Corona-Auflagen stellvertretend für ihre Kolleginnen vor der Tür entgegen. Kettler dankte für die Wertschätzung auf diesem Wege: „Schön dass es diesen Tag gibt.“

Vor allem während der Corona-Krise im zurückliegenden Jahr sei die Doppelbelastung von Familie und Beruf auch für ihre Kolleginnen groß gewesen. „Wir haben die ganze Zeit die Kita offen gehalten, das war schon eine besondere Herausforderung“, sagt Beate Kettler der MAZ.

Blumengruß auch im Seniorenheim

Im Anschluss ging es für die Linken noch zum Seniorenwohnpark in der Hans-Marchwitza-Straße. Dort wurden noch einmal 35 der insgesamt 75 spendierten Rosen an Pflegekräfte übergeben. „Uns geht es auch darum, eine Aufwertung sozialer Berufe zu erreichen“, sagt Olaf Präger vom Ortsverband der Linken. „Gerade in sozialen Berufen werden die oft von Frauen erledigten wichtigen Arbeiten oft aber sehr schlecht bezahlt“, so der Stadtverordnete.

Tradition seit gut 15 Jahren

Daher werde die Tradition eines Blumengrußes zum Internationalen Ehrentag für Frauen in der Kreisstadt seit circa 2005 jährlich aufrecht erhalten. „Auch in Corona-Zeiten wollten wir darauf nicht verzichten“, so Präger. Übergeben wurden die Rosen daher zentral außerhalb der jeweiligen Gebäude unter Einleitung der Hygieneregeln.

Traditionell werden die Blumen durch die Linken im Wechsel jedes Jahr zum Frauentag an Mitarbeiterinnen immer anderer Einrichtungen im Stadtgebiet übergeben.

Von Thomas Wachs