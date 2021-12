Bad Belzig

Böse Überraschung im Möbelhaus in Bad Belzig. Auf dem Gelände an der Karl-Liebknecht-Straße wurde in der Nacht zum Mittwoch randaliert. Dabei haben Unbekannte erheblichen Sachschaden angerichtet.

Im Morgengrauen, kurz vor 7 Uhr ,wurde das Drama von Kollegen entdeckt, die zur Arbeit kamen. Die Täter haben im Fuhrpark gewütet. Sie zerstachen die Reifen von mehreren Lastkraftwagen und Transportern. Außerdem wurden die Frontscheiben offenbar mit brachialer Gewalt zerstört. Die Höhe des Schadens wird von der Polizeiinspektion Brandenburg mit rund 10.000 Euro angegeben.

Lieferungen nicht möglich

Folgerichtig war der Geschäftsbetrieb an dem Tag natürlich erheblich eingeschränkt. Lieferungen konnten nicht wie geplant stattfinden“, bestätigt eine Mitarbeiterin des Unternehmens. Weitere Aussagen wollte sie gegenüber der MAZ nicht treffen. Ob es sich um einen gezielten Angriff auf die Verkaufsstelle handelt oder sie zufällig zum Ziel der Rowdys wurde, muss nun ermittelt werden.

Der städtische Bauhof als Nachbar ist in der Weise nicht betroffen, kann aber ebenfalls berichten, dass gerade kaum ein Tag vergeht, an dem nicht städtisches Eigentum augenscheinlich mutwillig zerstört wird. „Täglich sind Papierkörbe kaputt“, bestätigt Leiter Frank Okowiak. „In der vergangenen Woche wurde die Tür der Toilette am Busbahnhof derart aus den Angeln gerissen, dass sie nicht kurzfristig repariert werden kann

Aussagen von Zeugen erhofft

Aktuell werden fast täglich Einbrüche in Kindertagesstätten und Sozialeinrichtungen angezeigt. Außerdem wurden schon zweimal Autos mutmaßlich in Brand gesetzt. Die Kriminalisten haben jedenfalls die Spuren im Möbelmarkt dokumentiert und hoffen nun auf Aussagen von Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Brandenburg/Havel, 03381 / 5600.

Von René Gaffron