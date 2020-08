Bad Belzig

Schon als kleines Mädchen hat Roza Sushanlo mit ihrer Schwester gerne den Alltag in einem Krankenhaus nachgespielt. „Auch da war ich immer die Ärztin“, erzählt sie. Bei der Erinnerung daran muss die heute 41-Jährige lachen.

Bis zum vergangenen Jahr lebte und arbeitete Roza Sushanlo in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek. Im Januar 2020 aber folgte sie ihrer Schwester und deren Familie in den Hohen Fläming. Seitdem lebt die Kirgisin in Bad Belzig.

Fachärztin für Gynäkologie

„Ich liebe Deutschland und die deutsche Sprache“, sagt Roza Sushanlo. „Und ich möchte gerne in Bad Belzig als Ärztin arbeiten.“ Um dieses Ziel zu erreichen, bereitet sie sich gerade auf ihre Approbation vor – also ihre ärztliche Zulassung.

Roza Sushanlo ist kirgisische Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und war in einer Polyklinik in ihrer alten Heimat bereits acht Jahre in diesem Beruf tätig. Anschließend arbeitete sie als Pharmareferentin – bis zum Dezember 2019.

„Ich würde aber lieber wieder als Ärztin arbeiten“, sagt sie. „Und dafür sind die Chancen hier besser, als in Kirgisistan.“ Um eine Berufserlaubnis zu bekommen, für die sie bereits einen Antrag gestellt habe, muss Roza Sushanlo ein Sprachzertifikat der Stufe B2 vorweisen.

Damit das klappt, lernt sie seit zwei Jahren die deutsche Sprache. „Ich finde sie sehr schwer, zum Beispiel im Vergleich zu Russisch“, sagt die Kirgisin lachend. Ihre Muttersprache ist Chinesisch, außerdem spricht sie neben Russisch auch noch Kirgisisch.

Private Sprachschule besucht

Die verheiratete Mutter von vier Söhnen – 16, 14, sieben und vier Jahre alt – hat in Kirgisistan eine private Sprachschule besucht und absolviert, seit sie in Bad Belzig lebt, Kurse an einer Berliner Schule sowie einer Zweigstelle des Urania Schulhauses in Bad Belzig.

„Durch Corona habe ich für das Zertifikat viel Zeit verloren“, erzählt sie. „Aber ich habe hier schon Freunde gefunden, mit denen ich Deutsch spreche – und mit meinen Schulkameraden spreche ich auch Deutsch.“ Außerdem würde sie viele Bücher lesen und bekomme Hilfe von ihrer Schwester. „Und das Internet hilft auch“, ergänzt Roza Sushanlo lachend.

Sie lebt derzeit mit im Haus ihrer Schwester und deren Familie. „Aber ich möchte später gerne ein eigenes Zuhause hier finden, damit auch meine Familie nach Deutschland kommen kann“, sagt Roza Sushanlo. „Ich will im Hohen Fläming ein neues Leben anfangen, neue Freunde und Interessen finden.“

Die 41-Jährige besuchte in Bischkek die Kirgisische Staatliche Medizinische Akademie und machte außerdem von 2002 bis 2004 eine fachärztliche Weiterbildung zur Gynäkologin. Parallel – von 2002 bis 2007 – lernte sie außerdem an der Jura-Akademie. „Obwohl ich schnell gemerkt habe, dass mir das nicht liegt, habe ich trotzdem einen Abschluss gemacht.“

Zusage des Reha-Klinikums

Für ihre berufliche Zukunft in Bad Belzig hat sich bereits eine Tür geöffnet. Roza Sushanlo habe eine Zusage des Reha-Klinikums „Hoher Fläming“ bekommen, dass sie dort als Orthopädin arbeiten könne, erzählt die Medizinerin. Etwa im Oktober oder November solle es losgehen. „Ich kann mir aber auch gut vorstellen, später wieder als Gynäkologin zu arbeiten.“

Zu ihren Hobbys zählen neben Pflanzenkunde auch Klavier spielen, Spaziergänge und Shopping, wie sie erzählt. „Am Leben im Hohen Fläming schätze ich, dass die Menschen hier sehr freundlich und hilfsbereit sind“, sagt Roza Sushanlo. „Außerdem mag ich die wunderschöne grüne Natur, die Architektur der Gebäude und die reichhaltige Kulturlandschaft.“

Für die Zukunft wünscht sich Roza Sushanlo den erfolgreichen Abschluss ihrer Approbation. „Außerdem möchte ich gerne Deutschland und die Kultur hier noch besser kennenlernen“, sagt sie.

