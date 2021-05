S-Bahn erreicht voraussichtlich letzten Halt auf dem Gutshof Klein Glien

Hagelberg

Seit Dienstag mittag ist der Halt perfekt. Im Hohen Fläming ging jetzt eine besondere Reise für einen S-Bahn-Wagen, Baujahr 1927, vorerst zu Ende. Zur Laufleistung von bisher rund fünf Millionen Kilometern bis zur Ausmusterung 1989 wird womöglich nicht mehr viel dazu kommen.

Das Gefährt steht ab sofort auf dem Gutshof Klein Glien, aber nur scheinbar auf dem Abstellgleis. Die zunächst einmal mit 10.000 Euro vom Verein Neuland 21 unterstützte Anschaffung erregt vielmehr Aufmerksamkeit.

Zur Galerie Impressionen von der Ankunft des Schienen-Oldtimers in Klein Glien

Am Montagfrüh wurde der Schienen-Oldtimer am bisherigen Standort in Berlin-Schöneweide verabschiedet und per Rampe aufgenommen. Schon früher als vom Auftraggeber gedacht, nämlich vor dem Berufsverkehr, startete die exklusive Fuhre, die dann ihren Weg vom Adlergestell in Berlin via Autobahn bis zur Anschlussstelle Köselitz/Wiesenburg genommen hat. Dann ging es weiter auf der B 107 und B 246 zum Coconat-Domizil, wo die Empfänger jedoch erst am Abend den großen Bahnhof veranstalten wollten.

Transport schon am Montagmittag

„Der Transport war nicht zwischen 6 und 9 Uhr und nicht zwischen 16 und 19 Uhr gestattet“, erklärt Brummi-Pilot Michael Bierwagen. So konnte er zumindest rechtzeitig die Nachtruhe antreten. Ein Schienenfahrzeug hat seine Paderborner Spezialfirma Universal Transport des öfteren huckepack, so der routinierte Kraftfahrer.

Ron Leyerer, Bernd Knott und Uwe Gruselka haben es auf das im März vom Bautrupp der Deutschen Bahn-AG eigens angelegte Gleisbett gehievt. Das Trio vom Michendorfer Krandienst ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und achtete darauf, dass die Last mit 2 x 14 Tonnen gerecht verteilt und in der Waage ist. Zu dem Zweck wurde sicherheitshalber noch der unten montierte Stromabnehmer entfernt.

Steht perfekt: Jens Klocke vom Bautrupp der Deutschen Bahn-AG sichert die Räder das Waggons. Quelle: Rene Gaffron

Dann dauerte es keine zehn Minuten, die das Gefährt an seinen neuen Standort schwebte. „Die Schwierigkeit bestand am ehesten darin, mit den knappen Platzverhältnissen an den Autos klar zu kommen“, erklärt Uwe Gruselka. Als das Vehikel millimetergenau postiert ist, brandete Beifall für ihn und seine Mitstreiter von den zahlreichen Schaulustigen auf.

Anwohner verfolgen Spektakel

Darunter zwei Dutzend Schaulustige. „So ein Waggon kommt ja nicht jeden Tag ins Dorf“, begründet Michael Schmidt, warum er sich sogar einen Tag arbeitsfrei genommen hat. „Das Projekt ist allemal interessant“, lobt der Nachbar.

Technik, die begeistert: Schaulustige ließen sich das Spektakel auf dem Gutshof Klein Glien nicht entgehen. Quelle: Rene Gaffron

Zur Begrüßung fanden sich zudem die Bürgermeister Roland Leisegang (Bad Belzig) und Marco Beckendorf (Wiesenburg/Mark) ein. Denn die künftige Nutzung als Büro bewerten sie als Richtung weisend für ihre im Smart-City-Programm geförderten Kommunen.

Symbol für das Pendeln

Es gibt zunehmend Perspektiven für mobiles Arbeiten auf dem Lande, so dass das Pendeln – wofür die S-Bahn symbolisch steht – nicht mehr zwingend nötig wird. „Kreativität verbindet sich bei diesem Vorhaben mit nachhaltiger wie zukunftsorientierte Denkweise“, freut sich Roland Leisegang.

Nach der Instandsetzung und Renovierung soll der historische Wagen als 50 Quadratmeter großer Gemeinschaftsarbeitsplatz dienen. Mit der Idee von Theresa Mattusch hatten die Digitalarbeiter den Verein Historische S-Bahn Berlin e. V. überzeugt und den Zuschlag erhalten. Zur Freude aller Beteiligten wird der Waggon auch beliebtes Fotomotiv werden, sind sich Janosch Dietrich und Mitstreiter sicher.

Rost und Graffiti augenscheinlich

Bis es soweit ist wird wohl ein Jahr vergehen, sagt der neue Besitzer. Denn für die gewerbliche Nutzung des Fahrzeugs muss erst einmal ein Bauantrag gestellt werden. Während schon mit den Stadtwerken Bad Belzig über die künftige Stromversorgung gesprochen wird, müssen auch noch die nicht unerheblichen Folgen von Korrosion und Graffiti beseitigt werden, ehe Mobiliar eingebaut werden kann.

Der Verein historische S-Bahn Berlin hat einen Waggon für den Gutshof Klein Glien abgegeben. Neu-Besitzer Janosch Dietrich (links) erhält aus den Händen von Vereinssprecher Robin Gottschlag das vor 93 Jahren angelegte Betriebsbuch. Quelle: Rene Gaffron

Vor dem jetzt beginnenden Dasein am Hagelberg hat der Wagen in 93 Jahren schon einges erlebt. Das ist im Betriebsbuch nachzulesen, das Robin Gottschlag vom Verein Historische S-Bahn“ mit übergeben hat. Es belegt Reparaturen nach einem Bombenangriff 1943 sowie die Tatsache, dass der zugehörige Triebwagen seinen Platz sogar im Deutschen Museum in München gefunden hat.

Von René Gaffron