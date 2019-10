Bad Belzig

Der SPD-Ortsverein setzt die Reihe der Bahnhofsgespräche fort. Für Dienstagabend, 19 Uhr, wird dazu eingeladen. Es geht um die Pflege.

„Das Thema ist schwere Kost“, weiß Anne Baaske, Stadtverordnete aus Lütte. Die meisten Angehörigen werden vom Bedarf überrascht und die wenigsten sind auf eine solche Situation vorbereitet.

Regisseur Frank Grünert aus Borne wird also mit seinem Figurentheater immerhin einen anschaulichen Einstieg in den persönlichen Austausch bieten, heißt es in der Ankündigung. Anne Baaske ist als hauptberufliche Geschäftsführerin des Arbeiterwohlfahrt-Landesverbandes Brandenburg dann mit Sach- und Fachkenntnis die richtige Gesprächspartnerin.

„Die ersten beiden Veranstaltungen zu Energiepolitik und Smart Village haben gezeigt, dass die Bürger an vielen Themen und dem Austausch darüber interessiert sind“, sagt der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Sven Schmidt. Der Fläming-Bahnhof hat sich als passende sachliche Kulisse bewährt, findet er.

Von René Gaffron