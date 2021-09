SPD-Fraktion protestiert gegen Sparpläne von Potsdam-Mittelmark: Landrat Wolfgang Blasig verteidigt seinen Kämmerer 

Bad Belzig

Keine Kürzungen in den Bereichen Bildung, Sportstätten und Feuerwehr: Die SPD-Fraktion im Kreistag von Potsdam-Mittelmark hat sich jetzt geschlossen gegen die Sparpläne der Kreisverwaltung gestellt.

Sie protestiert gegen die Absicht des Kämmerers André Köppen, das Kreisentwicklungsbudget zu halbieren und mehrere Förderprogramme ganz zu streichen. Die Verwaltung will damit die Kreisumlage um zwei Prozent auf 39,5 Prozent senken.

„Weil das Kreisentwicklungsbudget ein entscheidendes Instrument zum Ausgleich unterschiedlicher Lebensverhältnisse und unterschiedlicher Finanzkräfte zwischen den kreisangehörigen Städten und Gemeinden ist, spricht sich die SPD ausdrücklich gegen Kürzungen in diesem Bereich aus“, heißt es in einer Mitteilung der Fraktionsgeschäftsführerin Jutta Schaudinn.

Michael Klenke (SPD) ist der stellvertretende Vorsitzende des Kreistages in Potsdam-Mittelmark. Quelle: Dirk Pagels

„Ebenso gibt es ein klares Bekenntnis zu den bestehenden Förderprogrammen im Bereich Bildung, Sportstätten und Feuerwehr“, heißt es weiter in der Erklärung. Gleichzeitig fordere die SPD-Kreistagsfraktion eine zügigere Umsetzung der Infrastrukturvorhaben des Landkreises, so die Geschäftsführerin.

Der Vorsitzende des Ausschusses für Verwaltungsstandorteentwicklung, Verwaltungsdigitalisierung und Personalentwicklung, Michael Klenke (SPD), geht noch einen Schritt weiter. „Wenn die Verwaltung den Neubau der Verwaltungsgebäude in Bad Belzig und Beelitz-Heilstätten immer mehr in die Zukunft verschieben will, aktuell bis über das Jahr 2025 hinaus, dann können die jahrelang gebildeten Rücklagen des Landkreises für andere dringende und wichtige Infrastrukturprojekte genutzt werden“, erklärte er.

SPD schlägt zügigen Neubau eines Schulungszentrums für die Feuerwehren vor

Deshalb schlage er vor, den geplanten Neubau eines Schulungszentrums für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren vorzuziehen, sagte er am Montag in einem MAZ-Gespräch. „Jetzt ist der Bedarf da, jetzt muss der Raum geschaffen werden“, erklärte er auf Anfrage. Klenke ist stellvertretender Vorsitzender der Kreistages in Potsdam-Mittelmark.

Die SPD-Fraktion spricht sich zudem für die Beibehaltung des aktuellen Satzes der Kreisumlage von 41,5 Prozent aus. Diese sei ein wichtiger Beitrag zur Finanzierung von dringenden Aufgaben des Landkreises. „Hierbei gilt es, im Kreistag das richtige Maß zu finden, um Kommunen zu unterstützen, die ihre Aufgaben aus eigener Finanz- und Leistungskraft kaum noch erfüllen können, ohne dass die Leistungskraft finanzstärkerer Kommunen zu sehr belastet wird“, erklärte Klenke.

Landrat Wolfgang Blasig (SPD) verteidigt seinen Kämmerer André Köppen

Landrat Wolfgang Blasig (SPD) verteidigt indessen die Sparvorschläge der Verwaltung und stellt sich hinter seinen Kämmerer. „Es gibt nicht eine Zahl in diesem Haushalt, die nicht mit mir abgesprochen ist“, erklärte er am Montag auf MAZ-Nachfrage. „Der Kämmerer hat einen Werkstattbericht gegeben. So weit so gut. Den hat er den Fraktionen mitgeteilt, in meinem Namen“, sagte Blasig.

Wolfgang Blasig (SPD) ist Landrat von Potsdam-Mittelmark. Quelle: Hermann M. Schröder

Der vorgelegte Haushaltsentwurf sei Ausdruck dessen, was der Kreis leisten könne, um die Kreisumlage zu senken. „Das ist unser Konsolidierungsansatz eines ausgeglichenen Haushaltes“, erklärte Blasig. Dazu müssten rund 20 Millionen Euro eingespart werden. Jetzt seien die Fraktionen aufgefordert, sich ihre Meinungen zu bilden, so der Landrat. „Da gab es erst lange Zeit Schweigen im Walde und dann gab es einen Aufschrei“, erklärte er. „Wir sind jetzt mitten in der Diskussion.“

Wolfgang Blasig will Meinungen seiner Parteifreunde nicht kommentieren

Zu den Protesten seiner Parteifreunde gegen die Pläne der Kreisverwaltung wollte sich Blasig nicht äußern. „Ich kommentiere die SPD-Fraktion nicht“, sagte er lediglich. Aber: „Ich halte die Proteste für wenig hilfreich.“ Wenn der Wunsch bei den Faktionen bestehe, die Förderprogramme aufrecht zu erhalten, müssten auch Vorschläge unterbreitet werden, wo das Geld herkommen soll.

Gleichzeitig erklärte Wolfgang Blasig, dass die zur Disposition stehenden Förderprogramme freiwillige Aufgaben des Kreises seien. Die Rechtslage verlange von der Kreisverwaltung, zu prüfen, welchen Bedarf der Kreis und welche Bedarfe die Kommunen haben. „Wir dürfen nicht vergessen, dass es Klagen und Widersprüche gegen die Kreisumlage gibt“, so Blasig.

Höhe der Kreisumlage in Potsdam-Mittelmark schon lange umstritten

Die Höhe der Kreisumlage ist nämlich seit langem umstritten. Immer wieder haben Bürgermeister von Städten und Gemeinden ein Absenken gefordert. Nach aktuellen Angaben aus der Kreisverwaltung haben 30 von insgesamt 38 Kommunen in Potsdam-Mittelmark Widerspruch gegen die Umlage für dieses Jahr eingelegt.

Die Kreisstadt Bad Belzig und die Gemeinde Wiesenburg Mark haben zudem eine Klage gegen die Erhebungen für das vorige Jahr eingereicht. Eine Entscheidung steht noch aus.

Den Vorschlag seines Parteifreundes Michael Klenke, den Bau des neuen Schulungszentrums für die Feuerwehren vorzuziehen, lehnte Wolfgang Blasig ab. „Wir können nicht einfach losbauen, wir sind in einem B-Plan-Verfahren und da findet sich auch das FTZ wieder“, sagte er. „Das weiß aber auch Herr Klenke.“

Wie der Landrat am Montag sagte, soll der Entwurf des Haushaltsplanes noch in diesem Jahr stehen.

Von Hermann M. Schröder