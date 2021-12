Bad Belzig

Klimaschutz und nachhaltiger Verkehr, bezahlbarer Wohnraum, Gesundheit für alle: Mit einem Drei-Punkte-Programm ist der SPD-Kandidat Marko Köhler jetzt in den Wahlkampf gestartet. Der derzeitige Amtsdirektor von Brück möchte am 6. Februar kommenden Jahres neuer Landrat von Potsdam-Mittelmark werden.

„Wir gehen mit breiter Brust in diesen Wahlkampf“, sagte Marko Köhler selbstbewusst. „Der Landkreis ist seit 30 Jahren erfolgreich von der SPD geführt worden, und diese erfolgreiche Arbeit möchte ich fortsetzen“, erklärte der 48-Jährige am Montag in Bad Belzig zum Auftakt seiner Kampagne.

SPD in Potsdam-Mittelmark gibt sich optimistisch

Das sieht auch Claudia Eller-Funke, die neue Vorsitzende des SPD-Unterbezirkes und Mitglied des Kreistages von Potsdam-Mittelmark, so. „Wir sind ein starker Landkreis und deshalb blicken wir stolz auf das schon Erreichte und optimistisch in die Zukunft, sagte sie.

Marko Köhler will laut Programm den Neubau von Infrastruktur und Klimaschutz gemeinsam denken. Er möchte sich für Digitalisierung und eine bessere Vernetzung der Dörfer einsetzen.

Anknüpfend an den vom Bund geförderten Wohnungsbau will sich Köhler auch für mehr bezahlbare Quartiere in Potsdam-Mittelmark stark machen. „Preiswerter und guter Wohnraum muss für alle bereitstehen.“

Marko Köhler bekennt sich zum Krankenhaus in Bad Belzig

Der Landratskandidat bekennt sich zudem zu einer guten Gesundheitsversorgung für Potsdam-Mittelmark. „Deshalb streite ich für ein starkes Kreiskrankenhaus, einen starken Rettungsdienst und optimale Bedingungen für Ärztinnen und Ärzte, die sich neu ansiedeln oder Praxen übernehmen wollen“, so Köhler in seinem Wahlprogramm.

Er sprach sich am Montag auch dafür aus, den von Landrat Wolfgang Blasig (SPD) angestrebten Rückkauf möglichst vieler Krankenhausanteile von der Stadt Potsdam weiter zu verfolgen. „Da bin ich ganz klar dafür“, sagte er auf MAZ-Anfrage. „Entscheiden muss das natürlich der Kreistag.“

An Optimismus und Zuversicht fehlt es den Sozialdemokraten derzeit nicht. Sie stellen jetzt mit Olaf Scholz den Bundeskanzler, und Sonja Eichwede hat bei der jüngsten Bundestagswahl den Wahlkreis 60 klar gewonnen.

Unterstützung von Bundestagsabgeordneter Sonja Eichwede

Und so war die SPD an diesem verregneten Montagmittag auch prominent in der Kreisstadt vertreten. „Der Wahlkampfmodus ist noch an und es macht wieder riesigen Spaß“, sagte Sonja Eichwede. Sie war gemeinsam mit Marko Köhler auf Tour und verteilte kleine Weihnachtsgrüße.

In Bad Belzig hängen, wie an anderen Orten in Potsdam-Mittelmark jetzt auch, nun die ersten Großplakate. „Wir machen das gemeinsam“, ist auf ihnen in riesigen Lettern zu lesen. Und dazu lächelt den Betrachter ein gut gelaunter Kandidat zwischen zwei fröhlichen Kindern beim Plätzchenausstechen an.

Die Bundestagsabgeordnete Sonja Eichwede (SPD) unterstützt den Wahlkampf von Marko Köhler. Quelle: Hermann M. Schröder

„Wir möchten mit Marko Köhler als Familienmensch werben“, erklärte Sonja Eichwede das Motiv. Köhler ist verheiratet und vierfacher Vater. „Die Plätzchen haben übrigens sehr gut geschmeckt“, berichtete er. „Die waren wirklich echt und aus gutem Mürbeteig.“

SPD prophezeit kurzen und knackigen Wahlkampf in Potsdam-Mittelmark

Marko Köhler hat nach eigenen Angaben den ganzen Januar Urlaub genommen, um den Wahlkampf bestreiten zu können. „Der Terminkalender ist voll und es wird nicht leicht“, sagte er. Am Montagnachmittag stand ein weiterer Auftritt in Teltow auf dem Programm. „Es wird ein kurzer und knackiger Wahlkampf“, sagte Caudia Eller-Funke.

Claudia Eller-Funke ist die neue Vorsitzende des SPD-Unterbezirks in Potsdam-Mittelmark. Quelle: Hermann M. Schröder

„Eine große Herausforderung besteht auch darin, die Bürger überhaupt erst einmal zu erreichen und zum Wählen zu mobilisieren“, erklärte der Landtagsabgeordnete und Kreistagspolitiker Günter Baaske. „Die Wahlbeteiligung bei den jüngsten Landratswahlen im Land Brandenburg war erschreckend gering.“

In Corona-Zeiten wird das auch nicht einfach sein. Denn auf große Präsenzveranstaltungen werden die Kandidaten wohl verzichten. „Es gibt ja andere Formate, wie Online-Foren, auf die wir zurückgreifen werden“, kündigte Marko Köhler an. Claudia Eller-Funke sagte, die SPD werde jetzt auch verstärkt in sozialen Medien in den Wahlkampf einsteigen.

SPD in Potsdam-Mittelmark plant weitere Plakat-Kampagnen zur Landratswahl

Zum neuen Jahr wird es nach Aussagen von Günter Baaske auch eine neue Plakatkampagne geben. „Dann hängen wir auch die Personenplakate auf“, erklärte er. Eine weitere Plakatierung sei ab 20. Januar geplant, das Motiv werde aber jetzt noch nicht verraten.

Und wer finanziert diesen Wahlkampf? Die Kosten seien noch nicht errechnet, erklärte Günter Baaske. „Wir bekommen Unterstützung von der Landespartei, dem Kreisverband und den Ortsverbänden der SPD und erhalten auch viele Spenden“, berichtete Claudia Eller-Funke.

Sieben Kandidaten treten zur Landratswahl 2022 in Potsdam-Mittelmark an

Die Wahl eines neuen Landrates in Potsdam-Mittelmark ist nötig, weil Amtsinhaber Wolfgang Blasig (SPD) im September überraschend seinen vorzeitigen Rückzug aus der Politik angekündigt hatte. Insgesamt sieben Bewerber sind im Wahlkreisbüro als Kandidaten registriert. Die Meldefrist war am 2. Dezember abgelaufen.

Neben Marko Köhler ziehen Christian Große (CDU), Georg Hartmann (Bündnisgrüne), Hans-Peter Goetz (FDP) und Meiko Rachimov (Piraten) für Parteien in den Wahlkampf sowie die beiden parteilosen Einzelbewerber Stefan Schwabel und Jens Hinze. Linke und AfD treten nicht zur Landratswahl am 6. Februar 2022 an.

Von Hermann M. Schröder