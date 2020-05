SPD will Mieterlass für die Tafel in Bad Belzig

Bad Belzig

Die SPD-Fraktion in der Bad Belziger Stadtverordnetenversammlung will dem Arbeitslosenverband finanziell unter die Arme greifen. Ihm soll die vorübergehend die Mietzahlung für sein Domizil im Wohngebiet Klinkengrund erlassen werden – zunächst einmal für den Zeitraum Mai bis August. So könnte der Verband fast 1000 Euro sparen. Und das scheint dringend nötig.

Denn sonst kann womöglich nicht mehr dauerhaft die Lebensmittelausgabe für Menschen mit niedrigen Einkommen gewährleistet werden. Mehr als 200 Bedürftige aus Bad Belzig und Umgebung werden dort zu den Öffnungszeiten viermal pro Woche mit Waren des täglichen Bedarfs versorgt, die in örtlichen Supermärkten nicht verkauft wurden. Nicht zuletzt dank ehrenamtlicher Unterstützung kann das Angebot am Stadtteiltreff „Klinke 1“ überhaupt aufrecht erhalten werden. Vorübergehend war sie wegen personeller Engpässe eingestellt –seit dieser Woche ist wieder geöffnet.

Keine Spenden in der Krise

Das Aufkommen an Spenden als wichtigste Einnahmequelle ist während der Corona-Krise zurückgegangen. Deshalb war das Rathaus um Mietminderung oder -erlass gebeten worden. Das hatte die Verwaltung jedoch mit Verweis auf grundsätzliche Erwägungen abgelehnt. „Die mögliche Stundung ist keine Alternative“, sagt Sven Schmidt.

„Hier ist nun die Politik gefordert“, findet der sozialdemokratische Fraktionschef und hofft auf möglichst breite Unterstützung im Parlament. Denn den Verzicht auf die 237 Euro, die als Kaltmiete im Monat kassiert werden, könne die Kommune verkraften.

Die Einstellung des Angebotes für Menschen mit niedrigen Einkommen eher nicht. Für den Arbeitslosenverband bleibt die Herausforderung, die Betriebskosten für den Laden und das Kühlfahrzeug zu begleichen, denn Zuschüsse gibt es nicht.

Regelung auch für Bewog-Quartiere

Auf alle Fälle soll es keine Extra-Wurst sein. Deshalb wird ferner angeregt, weiteren gemeinnützigen, eingetragenen Vereinen den Verzicht auf de Miete bis 31. August einzuräumen, falls sie wegen der Problemlage in finanzielle Nöte geraten sind. Darüber hinaus müsste die Regelung auf Mietverhältnisse mit der Belziger Wohnungsgesellschaft (Bewog) ausgedehnt werden, lautet der SPD-Vorschlag. Letztlich sollen die Stadtverordneten im Juli prüfen, ob die Ausnahme von der Mietzahlung verlängert werden sollte.

