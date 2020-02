Raben

Der Winter scheint um den Hohen Fläming endgültig einen Bogen zu machen. Draußen jedenfalls drängen die Frühblüher der Sonne entgegen und die Knospen platzen gleich. So wird die Freude aufs Gärtnern geweckt. Wem das Spaß bereitet – egal ob auf der eigenen Scholle oder lediglich im Blumenkasten auf dem Balkon oder am Fensterbrett, der hat am kommenden Wochenende einen Termin.

Es ist die Saatgut-Tauschbörse. Dazu wird für Sonntagnachmittag in das Naturparkzentrum Raben eingeladen. Dort erlebt sie die vierte Auflage. Den Auftakt gestaltet einmal mehr Franz Heitzendorfer. Er ist Leiter des 5000 Quadratmeter großen Biogartens Prieros (Dahme-Spreewald). Das Gelände wird schon seit 25 Jahren biologisch bewirtschaftet.

Fachmann erklärt Werkzeuge

Entsprechend umfang- und facettenreich ist der Erfahrungsschatz des gebürtigen Österreichers. Diesmal referiert er unter dem Titel „Perma-Kultur im Hausgarten und die Bedeutung in Zeit des Klimawandels“. Der Gartenbau-Ingenieur erklärt seine Prinzipien, Werkzeuge und Möglichkeiten der Gestaltung unter den besonderen Ansprüchen und die Effekte vor Ort und für die Welt. Darüber hinaus sind Ausführungen zur Bedeutung von Waldgärten, von denen es hierzulande einige gibt, versprochen.

Rund um den Vortrag um 15 Uhr kann eifrig Saatgut getauscht, gekauft, verschenkt oder auch und nur gefachsimpelt werden. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, Spenden sind gern gesehen.

Die Saatgut-Tauschbörse läuft Sonntag von 14 bis 16 Uhr im Naturparzentrum Raben, Brennereiweg 45, Information unter 033848/60004.

Von René Gaffron