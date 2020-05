Sanierung des Gründerzentrums wird teuer

Bad Belzig

Die Sanierung des einstigen Technologie- und Gründerzentrums „ Fläming“ wird etwa 6,5 Millionen Euro kosten. Mit dieser Summe kalkuliert Andre Köppen, Kämmerer der Kreisverwaltung. „Ein Neubau nach Abriss ist nicht vorgesehen“, sagt er zu jüngsten Spekulationen vor Ort.

Das Gebäude an der Brücker Landstraße gehört seit einiger Zeit zum Eigentum des Kreises Potsdam-Mittelmark, In seinem Auftrag soll es kernsaniert und danach dauerhaft als Verwaltungsdomizil etabliert werden. Zur Erinnerung: Mitte der 90er-Jahre wurde der Bürokomplex für umgerechnet fünf Millionen Euro errichtet. Seit zwei Jahren ist er teilweise gesperrt, weil die Räume vom Schimmel befallen sind. Cafeteria und Konferenzsaal am Südgiebel sind immerhin noch in Betrieb.

Kündigungen werden verschickt

Indes erhalten die externen Mieter ihre Kündigungen. Auch die kreiseigene Technologie- und Gründerzentrum-GmbH ist betroffen und folgerichtig auf der Suche nach einer neuen Adresse. Für die verwaltungseigenen Mitarbeiter sowie jene, die demnächst die Volkszählung zwischen Havel und Fläming organisieren müssen, soll deshalb ein Ausweichquartier entstehen.

Geplant sind der Erwerb und die Aufstellung von Containermodulen. Der Dreigeschosser soll auf dem Hof des historischen Landratsamtes errichtet werden. Das mit Kosten von 2,5 Millionen Euro bezifferte Vorhaben ist allerdings noch nicht bestätigt. Erst einmal sollen die Fachausschüsse des Kreistages Potsdam-Mittelmark darüber beraten.

Roland Büchner, Freie Wähler, Bauern und Bürger, im Kreistag Potsdam-Mittelmark - hier bei der Sitzung in der Albert-Baur- Hake Bad Belzig, wo über Bauvorhaben der Verwaltung diskutiert wurde. Quelle: René Gaffron

„Ganz allgemein muss die Frage gestellt werden, welche Expertise bei diesen Bausummen zu Grunde liegt“, befand Roland Büchner von den Freien Wählern, Bauern und Bürgern. Offenkundig überrascht zeigte sich auch Michael Klenke ( SPD) von der Aussage, dass das Provisorium an der Niemöllerstraße mindestens zehn Jahre lang stehen soll. „Die Strategie, die sich dahinter verbirgt, möchte ich erklärt haben“, sagt der Vizeparlamentschef aus Brück.

Landrat verweist auf Masterplan

Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) verweist auf den Masterplan zur Zentralisierung der Verwaltungsstandorte. Wenn –neben dem geplanten Neubau in Beelitz-Heilstätten – die Gebäude in Bad Belzig modernisiert werden sollten, sei das nicht ohne temporären Ersatz zu machen. Was die Standards bei der Ausstattung der Bauten angeht, lässt er keine Zweifel. „ Es handelt sich jeweils um Menschen, die jeweils unter vernünftigen Bedingungen arbeiten sollen.“, so der Verwaltungschef.

Von René Gaffron