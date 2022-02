Bad Belzig

1974 begannen umfangreiche Umbauarbeiten im Inneren der Bad Belziger Stadtkirche St. Marien. Die Veränderungen, die die Kirche in diesem Zusammenhang erfuhr, waren enorm. Unter anderem wurden die Beichtstühle und die westliche Empore ausgebaut und entfernt.

Als das Gotteshaus am 4. Juni 1979 seiner Bestimmung wieder zugeführt wurde, hatte sich die Ausstrahlung des Gebäudes gravierend verändert. Kalt und kahl wirkt seitdem das große Kirchengebäude im Herzen der Stadt.

Der Chorraum von St. Marien in Bad Belzig. Quelle: Bärbel Kraemer

Jetzt steht erneut eine Veränderung bevor. „Das wichtigste für mich ist dabei, dass man sich danach gern in der Kirche aufhält“, sagt Pfarrerin Christiane Moldenhauer. Sie sieht die Zukunft der Stadtkirche nicht nur als Ort, an dem die Gemeinde ihre Gottesdienste feiert, sondern auch als Ort, der für Veranstaltungen durch die Stadt genutzt werden kann.

Sanierung beginnt im Chorraum

Doch das ist Zukunftsmusik. „Wir wollen in einem ersten Bauabschnitt den Chorraum sanieren“, erklärt die 41-Jährige die Pläne. Dort werden derzeit auch die Gottesdienste gefeiert. Die Bänke aus dem großen Kirchenschiff wurden dafür nach vorn gerückt. Das Kirchenschiff soll perspektivisch ebenfalls saniert werden. Doch noch gibt es, die Nutzung des großen Raumes betreffend, viele Fragezeichen.

Christiane Moldenhauer erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass seit zehn Jahren über die Sanierung der Kirche gesprochen wird. Visionen wurden erörtert, Pläne geschmiedet und wieder verworfen. „Das hat ermüdet“, bemerkt die Pfarrerin, die seit 2019 in Bad Belzig wirkt. Um so bedeutender und wichtiger sind die Bauarbeiten im Chorraum, die im Mai beginnen werden.

Veränderte Atmosphäre in Bad Belziger Kirche

Christiane Moldenhauer erklärt, dass sowohl die in den 1970er Jahren verlegten Steinplatten auf dem Boden, als auch die damals eingezogene dunkle Holzbalkendecke bald der Vergangenheit angehören. Stattdessen soll die Decke im Altarraum wieder so hergerichtet werden, wie sie einmal war. Leicht gewölbt, wie historische Ansichten es belegen.

Die Marienkirche vor dem letzten Umbau, der von 1974 bis 1979 dauerte. Quelle: Bärbel Kraemer

Um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, wird die Decke zudem hell gestaltet. „Das wird den Charakter des Raumes verändern“, ist sich die Pfarrerin sicher. Auch die alten Leuchter im Chorraum sind dann passé. Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Elektrik ist eine neue Beleuchtung geplant.

Geschichte der Stadtkirche Die Bad Belziger Stadtkirche St. Marien wurde nach 1200 als kreuzförmige Saalkirche erbaut und bis in das 15. Jahrhundert hinein erweitert. Nach ihrer Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg wurde sie in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wieder aufgebaut. Schwammbefall in der Kirchendecke und den Emporen waren in den 1970er Jahren Auslöser für bisher letzten Restaurierungsarbeiten.

Für eine wohlige Atmosphäre in der Kirche soll eine moderne Infrarot-Heizung sorgen, die von der Decke herab wärmt. In Höhe der alten Leuchter werden diese Heizelemente installiert.

Die Steinplatten auf dem Boden werden durch Ziegel ersetzt, unter denen eine Holzkonstruktion für eine weitere Verbesserung des Temperaturempfindens in der Kirche sorgen soll. Ein neuer Anstrich wird die bis in den Herbst laufenden Sanierungsarbeiten komplettieren.

Der Taufstein in der Marienkirche stammt aus dem 16. Jahrhundert. Quelle: Bärbel Kraemer

Angedacht ist auch, im Chorraum neben dem Altar einen Taufstein aufzustellen. Ob der aus dem 16. Jahrhundert stammende Taufstein versetzt werden soll, ist noch nicht entschieden. Er stand ursprünglich in der Mönchenkirche in Jüterbog und kam als Dauerleihgabe in die St. Marienkirche. „Vielleicht schaffen wir auch einen zweiten, neuen Taufstein an“, sagt die Pfarrerin.

Abgebaut wird wiederum das Eisengitter an der Chorempore. Passend zum Podest der Papenius-Orgel wird es durch stabiles Glas ersetzt. „Wahrscheinlich werden wir den Chorraum auch neu bestuhlen“, sagt Moldenhauer. Die vorhandenen Kirchenbänke hatte der Belziger Tischler Ortelt nach einem Entwurf des Kirchenbauamtes Berlin in den 1970er Jahren gebaut.

Das Eisengitter der Orgelempore wird entfernt und durch spezielles Glas ersetzt. Quelle: Bärbel Kraemer

Rund 350.000 Euro werden in die Sanierung und Neuausgestaltung des Chorraumes in der St. Marienkirche investiert. Dafür erhielt die Kirchengemeinde einen Zuschuss der Sparkassenstiftung. Der Großteil der Summe wird jedoch durch die Gemeinde aufgebracht.

Perspektivisch könnte danach auch die Sanierung des großen Kirchenschiffs folgen. Doch das wird ohne Fördermittel unmöglich sein. „Wir hoffen natürlich, dass der Funke überspringt“, sagt die Pfarrerin in diesem Zusammenhang und betont, dass während der Bauarbeiten die Kirche weiter nutzbar bleibt. Mit einer Staubschutzfolie wird die Baustelle vom Kirchenschiff getrennt, so dass dort Gottesdienste gefeiert werden können.

Von Bärbel Kraemer