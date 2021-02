Schachtsuche im Fläming: Wie ein Bad Belziger Abwasser-Unternehmen die Schneedecke bezwingt 

Bad Belzig

Wo ist der Schachtdeckel und wie komme ich an die Grube, wenn der Abwasseranschluss sich unter einer weißen Decke versteckt? Diese Frage stellen sich die Mitarbeiter des Rohr- und Kanalreinigungsteams von David Hoffmann aus Bad Belzig aktuell täglich. Dicke Schneedecken und Kälte erschweren die Arbeit der Experten im Abwasserbereich. Da hilft nur Umdenken und witterungsbedingte Lösungen finden.

Als Unternehmen, welches hauptsächlich mit Wasser arbeitet, sind die aktuellen Minusgrade eine Herausforderung. Auch die dicke Schneedecke macht zum Beispiel das Entleeren von Gruben von Privathaushalten zu einer Suchaufgabe. Wie gut, dass bereits vor vier Jahren wenigstens ein Spezialfahrzeug angeschafft wurde, das das Wasser zum Spülen auf Betriebstemperatur hält. Das erleichtert einiges.

„Zu unseren Kunden zählen neben Kommunen und Stadtwerken auch Abwasserzweckverbände und Privathaushalte“, erklärt Hoffmann, der im sechsten Jahr der Selbstständigkeit über Aufträge, vornehmlich in der Gemeinde Wiesenburg/Mark, nicht klagen kann. Aktuell schickt er mit den Einsatzfahrzeugen einen Azubi mit, der dabei unterstützt, die Schächte und Gruben schneller zugänglich zu machen oder auch mal mit Hilfe holt, wenn sich, wie bereits einige Male passiert, der große Saugwagen im Schnee festgefahren hat.

Bunsenbrenner und Schneeschaufel

Vom Schnee nicht beräumte Gruben- oder Kanalschächte müssen freigeschaufelt oder mithilfe eines Bunsenbrenners sogar freigebrannt werden. „Rund um Bad Belzig haben wir Gott sei Dank nicht die Gefahr, dass sich in den Schächten schwelende Biogase entzünden könnten“, sagt Hoffmann. Eine Sorge weniger.

Die Abwasser-Profis sind in Potsdam Mittelmark für die Entleerung von 685 Gruben zuständig. Zirka 30 schaffen sie täglich. Eine Durchschnittsgrube eines Einfamilienhauses fast dabei rund 3000 Liter. Bei einem Mehrfamilienhaus sind es zwischen 14.000 und 16.000 Litern. Letztere werden einmal wöchentlich angefahren. „Momentan auch mehrmals in der Woche, weil viele Leute im Homeoffice arbeiten und so auch mehr Abwasser produzieren“, hat Hoffmann festgestellt.

Dauerproblem Hygieneartikel

Zwei Fahrzeuge sind täglich auf Gruben-Tour im Einsatz. Sie können bis zu 20.000 Liter abpumpen. Doch wenn man Metallstutzen und Deckel zum Absaugen der Grube erst suchen muss, geht einiges mehr an Zeit pro Auftrag drauf. „Ja, ein paar Überstunden sind es in den letzten Tagen schon gewesen“, so der Unternehmer.

Weniger frostanfällig sind die Kanäle, für dessen Reinigung und Wartung der Abwasserservice ebenfalls im Einsatz ist. In einer Mindesttiefe von 1,20 Meter, hat das Abwasser rund 30 Grad und friert eher nicht ein. „Doch es gibt auch Altbestände, die in einer Tiefe von etwa 60 Zentimetern liegen, da kann es bei starkem und langem Frost auch mal Eisbrocken geben.“ Aktuell beschäftigen das Team hierbei um die Befreiung der Schächte von so genannten „Störstoffen“, die den Pumpen die Arbeit erschweren oder für Verstopfungen sorgen. Dies sind hauptsächlich Damen- und Babyhygieneartikel wie zum Beispiel Feuchttücher.

Das Fahrzeug kämpft sich durch den Schnee und hat sich bereits einige Male festgefahren. Quelle: privat

Aufgrund der modernen Technik, die in den Garagen des Bad Belziger Betriebes steht, weitet sich die Anfrage bereits bis nach Stahnsdorf und Werder/Havel aus. Bei den leeren Autos ist im Winter auch wichtig, sie zu entwässern und alle Ventile zu öffnen, damit am nächsten Morgen nicht die Eisbrocken das Volumen des Absaugwagens einschränken.

Die Wohlfühltemperatur des jungen Unternehmers liegt rein arbeitstechnisch gesehen übrigens bei 15 Grad Celcius. Um wieder fixer von Grube zu Grube zu kommen würden aber schon ein wenig Tauwetter und Temperaturen im kleinen Plusbereich reichen. Meckern will er aber nicht, sondern sagt: „Für die Kinder ist dieses Wetter doch toll. Und es geht spätestens im Frühjahr vorbei.“

Von Natalie Preißler