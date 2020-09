Bad Belzig

Die Arbeitsgruppe „Jüdisches Leben in der Region Belzig 1933 bis 1945“ will die Geschichte von Emma Pohl noch genauer recherchieren. Dafür hofft sie auf Erinnerungen von Zeitzeugen aus Bad Belzig. Bei den Ausstellungen sind die Protagonisten immer wieder auf ihr Schicksal angesprochen worden. Zur Kindheit fehlen noch Erkenntnisse.

Emma Pohl, so viel ist bekannt, hat von Mai 1938 bis etwa Anfang 1940 als Küchenhilfe im NS-Sportlerheim (heute Zegg) in Belzig gearbeitet. Dann ging sie nach Berlin, bekam dort ein Baby und wurde 1944 mit Kind nach Auschwitz deportiert. Ein von der Gemeinschaft selbst kreierter Stolperstein erinnert an die junge Frau.

Anfragen in Wien

Autor Wolf Thieme aus Werbig recherchiert derzeit in Wien und hofft dort eine Geburtsurkunde. „Es ist schade, wenn man nur das dramatische Ende von Emma Pohl rekonstruieren kann, aber nichts über die Zeit davor weiß“, lautet sein Resümee.

Folgende Vermutung besteht: Emma Pohl dürfte 14 gewesen sein, als sie aus Wien nach Belzig kam. Das war wenige Monate nach dem so genannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, als es in Wien heftige Ausschreitungen gegen Juden gab. Es könnte sein, dass sie jemand aus Wien in eine scheinbare Sicherheit im neu gegründeten Sportheim der Nazis gebracht hat. In Belzig hat sie als Religion „römisch-katholisch“ angegeben.

Womöglich Bekannte ab Jahrgang 1930

Kernfrage: Erinnert sich in der Region noch jemand an Emma Pohl. Jemand etwa vom Jahrgang 1930 könnte sie kennen gelernt haben. Das Sportlerheim hatte viel Personal und auch Besucher oder Lieferanten für die Küche oder Gärtner, die dort gearbeitet haben oder andere Handwerker.

Wolf Tieme, Werbig, Görzker Straße, 033847 / 90152

