„Schlimme Situation“: Wie das Coronavirus die Ausbildung der Feuerwehren in Potsdam-Mittelmark verhindert

Bad Belzig

Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute in Potsdam-Mittelmark mussten im vorigen Jahr auf einen beträchtlichen Teil ihrer üblichen Ausbildungsstunden verzichten. Wegen der Coronapandemie sind etliche Lehrveranstaltungen für die Brandschützer ausgefallen. Das sagte Kreisbrandmeister Jens Heinze.

„Geplante Übungen und überörtliche Ausbildungen, aber auch die Stabsausbildung der Führungskräfte des Landkreises in den überörtlichen Komponenten konnten nicht durchgeführt werden“, erklärte er. Diese massiven Einschränkungen und Ausfälle würden noch in diesem und in den Folgejahren zu spüren sein, prophezeite Heinze.

Jens Heinze ist der Kreisbrandmeister von Potsdam-Mittelmark. Quelle: Hermann M. Schröder

„So konnte der coronabedingte Ausfall von circa 450 Lehrgangsplätzen und Übungsläufen nicht ausgeglichen werden“, schreibt der Kreisbrandmeister in seinem jüngsten Bericht an den Kreistag von Potsdam-Mittelmark. „Auch nach dem ersten Lockdown konnten wir nur unter strengen Hygienevorschriften den Lehrgangsbetrieb wiederaufnehmen“, berichtet er. Für die Ausbilder habe das den Verzicht auf Freizeit und auf freie Wochenenden, teilweise bis zum Jahresende, bedeutet. „Die Ausbilder laufen fast auf dem Zahnfleisch“, so Heinze. Und sie seien ausschließlich ehrenamtlich im Einsatz.

Aufholen ließ sich der Ausfall von Unterricht dennoch nicht. „Durch die hygienebedingte halbe Klassenstärke konnte trotz dieser tollen Leistung nur eine etwas minimierte Verschlimmerung der Ausbildungssituation erreicht werden“, erklärt der Feuerwehrmann.

Kritik an Kreisverwaltung

Er spart dabei auch nicht mit Kritik an der Kreisverwaltung: „Hier hätten die seit Jahren angemerkten fehlenden Ausbildungsräume und die Fahrzeugausbildungshalle ein wenig zur Entlastung beitragen können“, moniert Jens Heinze.

Tür zum Krisenstab im FTZ. Quelle: Landkreis

Erschwerend für die Abhaltung von Ausbildungsstunden war voriges Jahr laut Kreisbrandmeister auch die Einquartierung des Corona-Krisenstabes in das Feuerwehrtechnische Zentrum (FTZ) in Beelitz-Heilstätten. Das habe bis in den August hinein die Räume blockiert, so Heinze. „Die Notwendigkeit dieses Stabes und seiner Arbeit war und ist den ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen aber durchaus bewusst“, erklärt er.

Bei den ausgefallenen Ausbildungsstunden nennt der Kreisbrandmeister ganz konkrete Zahlen. „Von 32 geplanten Lehrgängen mit 487 Teilnehmenden konnten nur 22 mit 269 Teilnehmenden durchgeführt werden“, berichtet er. „Es fehlten hier also 218 Lehrgangsplätze in 2020.“ Das erhöhe das Defizit auf insgesamt 600 Lehrgangsplätze.

Wichtige Spezialisten fehlen

Der Ausfall bezieht sich auch auf körperliche Ertüchtigungen und Tests. So müssen Feuerwehrleute, die Atemschutzgeräte tragen, ihre Tauglichkeit für das Arbeiten unter schwerem Atemschutz nachweisen. Dazu müssen sie eine Übungsstrecke in Normzeit absolvieren.

Feuerwehrleute bei der Ausbildung im Feuerwehrtechnischen Zentrum in Beelitz-Heilstätten. Quelle: Archiv/Julian Stähle

Für das vergangene Jahr waren nach Angaben von Jens Heinze in dieser Disziplin 981 Lehrgangsplätze geplant, bei einem Bedarf von 1155 Lehrgangsplätzen. „Durchgeführt werden konnten nur 608 Übungsläufe“, berichtet er. „Somit ist ein Defizit von 547 Übungsplätzen entstanden“, so Heinze weiter. „Es fehlen somit nicht nur 547 Lehrgangsplätze, sondern genauso viele Atemschutzgeräteträger im Landkreis, da diese verpflichtend jährlich diesen Lauf erfolgreich absolvieren müssen.“

Bei der Ausbildung der Führungskräfte der mittelmärkischen Feuerwehren sind ebenfalls etliche Unterrichtseinheiten weggefallen. „An der Landesfeuerwehrschule konnten 2020 insgesamt 61 Feuerwehrangehörige ihre Lehrgänge und Seminare abschließen“, berichtet der Kreisbrandmeister. „Es fielen 199 der zugewiesenen Lehrgangsplätze coronabedingt weg.“

Jens Heinze warnt vor einem Fehlen von Führungskräften in den nächsten Jahren und weist darauf hin, dass es auch schon vor der Pandemie einen erheblichen Mangel an Ausbildungsplätzen an der Schule gab. Es zeichne sich dabei ein großes Problem ab. „Schon vor Corona betrug die Platzvergabe maximal 65 Prozent der gemeldeten Bedarfe“, erläutert er die kritische Situation.

Mehr Brände im ersten Coronajahr

Doch ungeachtet des Ausfalls zahlreicher Ausbildungsstunden für die Feuerwehrleute in Potsdam-Mittelmark, mussten die Brandschützer auch im ersten Coronajahr zu etlichen Einsätzen ausrücken. „Es gab deutlich mehr Brände im Jahr 2020, weil die Leute mehr zu Hause waren“, erklärt der Kreisbrandmeister. Dafür hätten sich weniger Verkehrsunfälle ereignet. Die Zahl von rund 2700 Einsätzen hat sich laut Heinze deswegen kaum verändert im Vergleich zum Vorjahr.

Insgesamt gab es 2020 laut Statistik 96 gemeldete Gebäudebrände und 21 Waldbrände. 21 Mal mussten Feuerwehrleute zur Rettung aus Höhen und Tiefen ausrücken und 77 Mal brennende Autos und Lastwagen löschen. Zudem mussten sie zwölf Gefahrguteinsätze absolvieren und nach 404 Verkehrsunfällen Hilfe leisten.

Von Hermann M. Schröder