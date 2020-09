Bad Belzig

Der Zaun eines Müllplatzes am Papendorfer Weg ist beschädigt worden. Das hat der Mitarbeiter eines Wachschutzunternehmens am Dienstagmorgen festgestellt und der Polizei gemeldet. Montag gegen 21 Uhr soll noch alles in Ordnung gewesen sein.

Nach ersten Erkenntnissen stießen die unbekannten Täter offenbar mit einem unbekannten Gegenstand gegen das Tor des Eingangsbereiches. Dadurch wurde das Schloss zerstört.

Die Beamten haben eine Strafanzeige aufgenommen. Der Schaden beträgt laut ihrer Schätzung 200 Euro.

Von René Gaffron