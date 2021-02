Schmerwitz: Gutsbesitzer will Platz für bis zu 50 Geflüchtete schaffen

Schmerwitz

Die Unterbringung von Geflüchteten sollte in angemessener Zahl, nicht abseits und möglichst in Wohnungen stattfinden. Das sagt Gerrit von Schonhoven, Besitzer des Gutes Schmerwitz. Er ist Eigentümer einiger Mehrfamilienhäuser in der Ortsmitte. Folgerichtig signalisiert er seine Bereitschaft, zwei oder drei Quartiere für den Zweck bereit zu stellen.

Schwer nachvollziehbar ist für ihn dagegen der Vorschlag der Kreisverwaltung. Sie hat zu Beginn des Jahres überraschend angeregt, eine Gemeinschaftsunterkunft auf dem Gelände der ehemaligen Kampfgruppenschule neben dem Schloss zu etablieren. Mit der dafür in Rede stehenden Kapazität von 224 Plätzen würde sich die Einwohnerzahl des Dorfes praktisch verdoppeln.

Anzeige

Schon viele Zugezogene

„Dabei kann das schon bestehende soziale Gefüge keineswegs betrachtet worden sein“, moniert von Schonhoven. 25 Menschen, die 2015 in den Ort gekommen waren, und 30 Klienten des Suchthilfevereins Scarabäus „Hoher Fläming“ sind bereits für mehr oder weniger lange Zeit in die Gemeinschaft aufgenommen. Das aber ganz wesentlich, weil sich einige Einheimische sehr direkt engagieren.

Theophil Balz wohnt in einem Haus von Gerrit von Schonhoven. Neuen Nachbarn gegenüber zeigt er sich offen. Quelle: René Gaffron

Dazu besteht weiterhin Bereitschaft. Allerdings im Rahmen der abschätzbaren Möglichkeiten, sagt Johannes Blatt (Bündnis 90/Die Grünen). Der Schmerwitzer ist Mitglied in der Gemeindevertretung Wiesenburg/Mark und hat in deren Sozialausschuss ein einhelliges Votum für dezentrale Unterbringung und Integration von 30 bis 50 Geflüchteten erhalten. „Das ist für die Gremien des Kreistages nicht bindend, signalisiert ihm aber unseren Standpunkt“, so Johannes Blatt mit Blick auf den Kreisausschuss am 18. Februar.

Abgeordneten sind verwundert

In der Diskussion haben die Abgeordneten deutlich gemacht, dass sie nicht verstehen könnten, wie der Ort trotz fehlender Verkehrsanbindung und sozialer Infrastruktur in Betracht gezogen werden konnte. „Wegen genau solcher Bedingungen und der daraus resultierenden Probleme war doch gerade erst das Heim in Kuhlowitz geschlossen worden“, wundert sich Ute Paulmann-Boll (SPD). Der Wiesenburger Ortsvorsteher Norbert Hesse (Linke), Polizist im Ruhestand, teilt ihre Besorgnis um das Wohl der Menschen.

Gutsbesitzer Gerrit von Schonhoven – hier mit Ex-Betriebsleiterin Rita Neumann – bietet Wohnungen zur Aufnahme von Migranten an. Quelle: Thomas Wachs

Astrit Rabinowitsch (Linke) findet die von Bernd Schade, Ressortchef in der Kreisverwaltung, erwogene Unterbringung in der Größenordnung nicht zumutbar. „Das ist eine Frechheit“, sagt sie.

Kitas haben noch Platz

Geht es nach den Vorstellungen von Politik und Verwaltung der Gemeinde Wiesenburg/Mark, könnten in Schmerwitz neben den vom Gutsherren avisierten Wohnungen noch weitere kleinere Quartiere auf dem Schloss-Areal akquiriert werden.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die sechs kommunalen Tagesstätten könnten ad hoc 15 bis 20 Kinder aufnehmen, sagt Bürgermeister Marco Beckendorf (Linke). Bei Ausschöpfung der räumlichen und personellen Kapazitäten sogar die doppelte Zahl an Jungen und Mädchen betreut werden.

Die Plattenbauten am Rande von Schloss Schmerwitz werden womöglich Quartier für Geflüchtete. Das Haus 5 war bis 2016 ein Altersheim. Quelle: René Gaffron

„Dass im Kapitalismus die Not von Menschen für manche Leute ein Geschäft sein kann, ist traurig genug“, lenkt Steffen Teuber aus Reetz die Aufmerksamkeit auf einen weiteren Aspekt, der die Pläne des Kreises betrifft. Denn der Mietvertrag soll der Karlsruher Domus GmbH als Eigentümerin bis 2027 insgesamt rund 1,3 Millionen Euro einbringen. „Dafür, dass sie es vor fünf Jahren nicht geschafft haben, die Seniorenresidenz vorschriftsgemäß am Laufen zu halten und schließen mussten, werden die Besitzer mit Geld der öffentlichen Hand belohnt. Das regt die Bürger auf“, sagt der 38-Jährige.

Von René Gaffron