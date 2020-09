Bad Belzig

Das Gedenken an den 75. Jahrestag der kampflosen Übergabe Belzigs an die Rote Armee und die Befreiung des KZ-Außenlager Roederhof ist von einer Aktion der rechten Szene überschattet worden. Sie hat den Ehrenhain im Grünen Grund geschändet.

Christian Kirchner scheint es geahnt zu haben. „In den 60er-Jahren schien uns im Westen die Demokratie unbesiegbar“, resümiert er. Der ehemalige Kurdirektor von Bad Belzig gehörte nach eigener Aussage zu jenen, die damals ihre Vorfahren vorwurfsvoll und verständnislos gefragt haben, wie sie die Verbrechen des Hitlerfaschismus zulassen konnten. Der 66-Jährige warnt jetzt davor, dass sich dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte wiederholt.

Am 3. Mai beim Zeremoniell zum Jubiläum hätte Christian Kirchner sprechen sollen. Auszüge seiner Rede wurden Dienstagabend im Grünen Grund vorgetragen, als –anlässlich des Weltfriedenstages –das Gedenken als Spaziergang der Erinnerung nachgeholt wurde.

Polizeistreife stellt Schäden fest

Doch unbekannte Täter hatten drei Schilder und Tafeln an vier Stellen mit verfassungsfeindlichen Schriften und Symbolen – fünf mal fünf Zentimeter groß – mit Kugelschreiber beschmiert. Eine aufmerksame Streife des Polizeireviers Bad Belzig hat dies im Vorfeld festgestellt, wie auf MAZ-Nachfrage bestätigt wird. Außerdem wurde die 2016 gepflanzte Rose der Auferstehung abgebrochen.

Polizeipräsenz beim Gedenken 75 Jahre nach kampfloser Übergabe von Bad Belzig und Befreiung von KZ Roederhof. In der Lübnitzer Straße steht jetzt eine neue Stele. Quelle: René Gaffron

Die Hintergründe der Tat werden jetzt ermittelt, teilt Oliver Bergholz als Sprecher der Polizeidirektion West mit. Dazu sind Kriminalisten des Staatsschutzdezernats mit der Bearbeitung beauftragt. Vor Ort wurden demnach Spuren gesichert, heißt es. „Die Mitarbeiter des Bauhofes haben die Schmierereien gleich beseitigt“, berichtet Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos).

40 Teilnehmer unterwegs

Mit Inge Richter vom Förderkreis Roederhof führte er die etwa 40 Teilnehmer des Gedenkspazierganges nun zur neuen Stele am sogenannten Geweihhaus in der Lübnitzer Straße. Damit wird der Weg zwischen dem ehemaligen Lager und dem Gelände der Munitionsfabrik, wo die Gefangenen im Zweiten Weltkrieg ihre Zwangsarbeit leisten mussten, markiert. Er soll in Zukunft für jeden nachvollziehbar bleiben.

Das 1921 errichtete Haus wurde vom Stadtförster am damals noch weitgehend unbebauten Stadtrand mit einem Geweih dekoriert, hatte aber trotzdem für die Einheimischen keine besondere Bedeutung. Anders für die inhaftierten Frauen, die auf dem Weg zur Arbeit und zurück ins Lager jeweils daran vorbei mussten. Kamen sie den Hügel hinauf, erblickten sie das Geweih des Rothirsches am Erker – wie auch jetzt die Gruppe am Dienstagabend.

Anblick schenkte Hoffnung

Überlebende berichteten später immer wieder, dass ihnen dieser Anblick jeweils Hoffnung schenkte. Denn ansonsten führte sie der Weg zur Arbeit in Kolonnen und beaufsichtigt von strengen SS-Aufseherinnen, jeweils durch tiefen Wald. Lediglich beim Überqueren der Chaussee am Geweihhaus öffnete sich der Blick ein wenig.

Auch Jens Ludwig, der heutzutage dort mit seiner Familie wohnt, war diese Bedeutung lange Zeit nicht bewusst, wie er im MAZ-Gespräch bestätigt. Dabei war er, Jahrgang 1968, als Kind aus der Nachbarschaft schon des öfteren bei der damaligen Förster-Familie Ey in der Tagesbetreuung. „Das Gelände in der Nachbarschaft war eher ein Abenteuerspielplatz.“

Jugendliche mit neuen Erkenntnissen

Auch als die Eheleute Ludwig 1986 das Haus erworben hatten, schenkten sie dem Schmuck nicht das Hauptaugenmerk. Sohn Jupp hatte vor drei Jahren mit am Projekt „Überlagert“ teilgenommen. In Regie des Forums gegen Rechtsradikalismus und Gewalt hatten sich die Jugendlichen in Bad Belzig auf historische Spurensuche begeben, Dokumente von Zeitzeugen gesichtet, die zunehmend nicht mehr zur Verfügung stehen. „Damit wurde die Geschichte für mich und die Familie ganz neu greifbar“, sagt der mittlerweile 18-jährige Lehrling.

Information über ein dunkles Kapitel Heimatgeschichte am Wanderweg. Quelle: René Gaffron

„Die Stele vor dem Grundstück findet viel Beachtung“, bestätigt Jens Ludwig seine Beobachtung. „Solange ich hier wohne, bleibt das Geweih als Bezug auch dran“, verspricht der Berufskraftfahrer.

