Bad Belzig

Plötzlich war der Strom weg. In Plaue bei Brandenburg an der Havel fiel vor vier Wochen die Spannungsversorgung für ein wichtiges Pumpwerk aus. Der hiesige Abwasserzweckverband hatte das Technische Hilfswerk aus Bad Belzig angefordert. Die Fachgruppe Elektroversorgung war dort die ganze Nacht im Einsatz. Das Team um den Ortsbeauftragten Detlef Schieß hielt den Betrieb bis zur Reparatur aufrecht.

Vier Einsätze in diesem Jahr

Die Einsätze, zu denen das THW in Bad Belzig gerufen wird, haben ein breites Spektrum. Im Jahr sind es durchschnittlich zwischen zehn und zwölf. „Im ersten halben Jahr wurden wir bislang vier Mal alarmiert“, sagt Detlef Schieß. Neben dem Abwasserzweckverband in Plaue suchte auch der Zoll in Golzow und die Deutsche Bahn in Michendorf nach Hilfe bei den Profis.

Anzeige

Die Hauptaufgabe des THW ist die Technische Hilfeleistung, kann aber auch die Feuerwehr beim Löschen von großen Bränden unterstützen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Weitere MAZ+ Artikel

Im Februar kam es zu einer Bombensprengung in Stahnsdorf. Das THW aus Bad Belzig unterstützte dort bei der Evakuierung der Anwohner. Länger als zwölf Stunden dauerte der Einsatz an. „Wir rücken im gesamten Landkreis aus, auf Anforderung sogar darüber hinaus“, sagt Detlef Schieß. In seinen 35 Jahren Dienstjahren hat er schon einiges erlebt. Die Corona-Pandemie bedeutete aber auch für ihn ungewohnte Änderungen.

Über den THW Ortsverband in Bad Belzig Das Technische Hilfswerk in Bad Belzig gibt es seit 18 Jahren. Der Standort befand sich damals noch auf dem Gelände der Johanniter Unfallhilfe. Heute ist es im Gewerbepark Seedoche zu finden. Organisiert ist das Technische Hilfswerk auf Bundesebene und dort dem Innenministerium unterstellt. Insgesamt gibt es rund 80.000 ehrenamtliche und 1800 hauptamtliche Mitglieder. Der Ortsverband Bad Belzig ist in verschiedene Einheiten unterteilt, die gemeinsam die Ausbildungen gestalten und zusammen an Übungen und Einsätzen teilnehmen. Zu den Taktischen Einheiten zählt der Zugtrupp, die Bergungsgruppe, die Fachgruppe Beleuchtung und die Fachgruppe Elektroversorgung. Der OV-Stab sorgt für die Organisation und Verwaltung. Die THW Jugendgruppe unterteilt sich in die „Minis“ – Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren – und die Jugendgruppe für 10- bis 17-Jährige.

Für viele Wochen fiel die Ausbildung aus. Seit einem Monat läuft sie jetzt langsam wieder an. „Wir treffen uns immer samstags alle zwei Wochen. Etwas häufiger als früher. Wir haben einiges aufzuholen“, so Detlef Schieß. Noch immer gelten dabei strenge Regeln: Abstand halten und Hygiene beachten. Das gilt auch für die Einsätze, die es trotz Lockdown weiterhin gab.

Unterstützung für die Feuerwehr

Die vorgehaltene Technik ist in die Bergungsgruppe sowie den beiden Fachgruppen Beleuchtung und Elektroversorgung eingeteilt. Die Hauptaufgabe liegt vorrangig in der Technischen Hilfeleistung. „Wir können aber auch die Feuerwehr bei Bränden unterstützen“, sagt Detlef Schieß. In den zurückliegenden Jahren waren sie oft zu Waldbränden mit im Einsatz. Es gibt sogar ausgebildete Träger für Atemschutzgeräte.

Der THW-Standort im Gewerbegebiet Seedoche soll umgebaut werden. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Kommt ein Einsatz rein, werden die Mitglieder über Meldeempfänger alarmiert. Im Einzelfall wird entschieden, ob die ganze Truppe oder zunächst nur der Fachberater zur Einsatzstelle fährt, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Zurzeit gibt es im THW Bad Belzig 38 Ehrenamtler. Mehr als die Hälfte von ihnen sind Frauen. Es gibt vier Kinder und zwei Jugendliche.

Umbau des Standortes

Detlef Schieß und sein Team ist es gelungen, in den vergangenen 18 Jahren seit der Gründung des Ortsverbandes ein großes Netzwerk zu den Kommunen, Aufgabenträgern und anderen Hilfsorganisationen aufzubauen. „Es geht darum, Menschen zu helfen, egal welche Uniform man trägt“, so der Ortsbeauftragte. Dafür brauche es aber auch ausreichend Nachwuchs, von dem es nie genug geben kann.

Jetzt steht ein Umbau des Standortes im Gewerbegebiet Seedoche kurz bevor. Die Damenumkleide und der zweite Rettungsweg werden in Angriff genommen. Detlef Schieß hofft, dass es mit dem Umbau noch in diesem Jahr losgeht.

Von Marcus J. Pfeiffer