Schon wieder Gartenlaube in Bad Belzig demoliert

Bad Belzig

In einer Kleingartenanlage an der Niemegker Straße in Bad Belzig ist erneut randaliert worden.

Wie die Polizei am Montag der MAZ mitteilte, versschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem eingezäunten Erholungsgrundstück. Anschließend ist die Scheibe des Gartenhäuschens auf dem Gelände eingeschlagen worden.

Von weiteren Aktionen ließen die Täter dann offenbar ab. Ein Diebstahl fand wohl nicht statt, heißt es nach ersten Erkenntnissen. Es entstand jedoch Sachschaden an dem Gebäude. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Festgestellt wurde der Einbruch auf das Grundstück am Sonntag gegen 10 Uhr. Zuletzt hatten die Gartennutzer am Dienstag, 16. November, gegen 15 Uhr noch alles unbeschädigt vorgefunden.

Der Vorfall steht offenbar im Zusammenhang mit einer Reihe weiterer Einbrüche in der großen Gartenanlage, über die die MAZ bereits in der Vorwoche berichtet hatte. Damals waren Diebstähle aus Gartenlauben angezeigt worden bei der Polizei.

