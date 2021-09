Schreck kurz vor Mitternacht: Motorrad in Bad Belzig gestohlen

Bad Belzig

Ärgerliche Entdeckung kurz vor Mitternacht: Da hat der Besitzer eines Motorrades den Diebstahl desselben bemerkt.

Wie er die Polizei am Tag danach informierte, hat der Geschädigte das Fehlen der Maschine genau am Mittwoch, 23.45 Uhr, entdeckt. Unbekannten Täter müssen das grüne Motorrad der Marke SMC mit dem amtlichen Kennzeichen WIZ-A139 entwendet haben.

Das Motorrad war mit einem Schloss gesichert auf dem Grundstück des Halters in der Bahnhofsgasse abgestellt. So entstand ein Sachschaden in Höhe von tausend Euro. Eine Anzeige wurde aufgenommen und das Kfz zur Fahndung ausgeschrieben.

Von René Gaffron