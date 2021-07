Bad Belzig

Hier kommt nur schweres Werkzeug wie Winkelschleifer, Schweißmaschine und Hammer zum Einsatz. Beim Workshop mit Bildhauer Michael Hussmann aus Eckfeld in der Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz werden kreative Gebilde aus Metall- und Holzfundstücken hergestellt. Auf dem Bad Belziger Hof von Wellnesstherapeutin Heidi Snel und Theaterpädagoge Jens Clausen fühlen sich die Teilnehmerinnen sehr wohl.

Den Kurs kann Meike Eitel nur weiterempfehlen, für die die kreative Zeit ein ganz persönlicher Urlaub ist. „Ich hatte den Wunsch, ohne Ziel neues Material und neue Technik auszuprobieren.“ Vor allem das Schweißen hat die fünffache Mutter während des Kurses für sich entdeckt und unter anderem ein dreieinhalb Meter hohes Gestell geschweißt. „Das ist wie ein Weihnachtsbaumgestell, das ich mit den Schrottteilen behänge.“

Anschweißen ist viel schwieriger als sie dachte, resümiert Meike Eitel. Vor allem für das Anlöten von dünnem Material ist viel Fingerspitzengefühl gefragt. „Eine Sekunde zu viel und da ist ein Loch im Metall drin.“ Ihre künstlerischen Figuren und Endergebnisse finden den Weg als Deko in den heimischen Garten, verrät die Lüsserin. „Wir leben in einer alten Wassermühle. Zu dem alten historischen Gebäude passt das einfach in unseren großen Garten“, verrät Meike Eitel.

Faible für alte Maschinen und Handwerk

Christine Boock lebt seit acht Jahren in Borne und genießt ebenfalls den Workshop von Michael Hussmann. Die Filmemacherin lebt auf einem alten Hof und träumt schon lange davon, sich Zeit für „sinnlose Kunst“ zu nehmen, wie sie erklärt. „Das ist diese Art von Kunst, die mich inspiriert. Wenn ich das im Museum sehen würde, würde es mir auch gefallen.“ Vor allem das Ausprobieren und Experimentieren während des Workshops genießt Christine Boock, die privat auch auf die Kunst von Joseph Beuys oder Marina Abramović steht.

„Mit der zeitgenössischen Kunst beschäftige ich mich nicht auf intellektuellem Niveau, sondern ich lasse mich einfach davon inspirieren. Das fasziniert mich.“ Ihr Faible für alte Maschinen und Handwerk lassen für die Bornerin den fünftägigen Lehrgang zur Inspirationsquelle werden. „Der Hof ist eine wahre Fundgrube mit dem vielen Metall wie handgeschmiedete Nägel. Ich finde es interessant, haptisch damit umzugehen“, resümiert Boock.

Arbeit im eigenen Tempo

Heilung ohne Kunst ist nicht möglich, betont Gabriele Riess. Für die gelernte Körperpsychotherapeutin sind Kunst und Kreativität wichtige Elemente in der Therapie. Die im Fläming lebende Teilnehmerin hat für sich selbst erst spät die kreative Arbeit mit Stein und Holz entdeckt. In dem Schrott-Kunst-Workshop von Michael Hussmann entdeckt Gabriele Riess nun auch die Arbeit mit Metall für sich.

„Das Besondere an dem Workshop ist der Ort hier, die Menschen, die das anbieten, und die großzügige Gelassenheit hier, alles zu probieren“, schwärmt die Psychotherapeutin. Die Arbeit im eigenen Tempo, angstfrei ohne Leistung etwas Handwerkliches wie das Schmieden auszuprobieren, schätzt Riess. „Ich werde im Alltag jetzt noch mehr Respekt vor den Dingen haben, die handwerklich hergestellt sind, weil ich weiß, was das bedeutet.“

Über die jährlich stattfindende Sommerakademie „ARTefix“ im saarländischen Blieskastel haben sich der Theaterpädagoge Jens Clausen und Bildhauer Michael Hussmann kennengelernt. Die Idee zum Schrott-Kunst-Workshop in Bad Belzig ist den beiden Künstlern durch die Mengen an Metall, die auf dem Hof von Heidi Snel und Jens Clausen lagern, gekommen. „Dann macht man einen Workshop, anstatt alles dem Schrotthändler zu geben“, sagt Michael Hussmann.

Etwas „Schönes“ noch aus den Unmengen an Metall zu machen, ist auch das Anliegen von Heidi Snel, die auch den Begriff „Schrott“ nicht passend findet. „Das sind wertvolle Materialien, die jemand mal zusammengeschweißt und benutzt hat.“ Vermutlich wird der „Schrott-Kunst-Workshop“ auf dem Bad Belziger Hof nicht zum letzten Mal angeboten, hofft sie, denn Nachschub an Metall und Holz gibt es genug. Weitere Informationen zu den Kursen von Michael Hussmann unter www.stein-holz-bildhauerei.de.

Von Johanna Uminski