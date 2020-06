Bad Belzig

Besser kann der Start in die Sommerferien nicht laufen: Sonne, Hitze und viel Wasser sowie am Abend ein Freiluftkino gab es am Donnerstag auf dem Turnplatz in Bad Belzig zu erleben. Für drei Tage findet dort ein Gartenfest nach dem Motto „Summer in the city“ statt.

Zur Galerie Beim Sommerfest auf dem Turnplatz in Bad Belzig wird der Ferienbeginn gefeiert

Nach der durch die Corona-Pandemie besonderen Schulzeit der jüngsten Monate geht es nun für die Jungen und Mädchen aller Schulen aus Bad Belzig und Umgebung darum, sich aktiv zu erholen, mal wieder Freunde zu treffen oder einfach nur abzuhängen zu cooler Musik mit einem kühlen Früchte-Mixgetränk in der Hand.

Volles Programm an drei Tagen

Die Sozialarbeiterinnen der Oberschule, der Geschwister-Scholl-Grundschule und des Fläming-Gymnasiums haben in Regie des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) als Träger der Jugendarbeit in der Kreisstadt ein vielseitiges Programm für drei Tage bis einschließlich Samstag auf die Beine gestellt.

Zum Auftakt am Donnerstag ging es sportlich-erfrischend zu. Etwa beim Volleyball mit Wasserballons. Maximilian Gutkelch, Onur Lars Becker und Tim Adamczak haben sich indes den Tisch-Soccer vorgenommen. „Ist cool, dass hier was los ist zum Ferienanfang“, sagt der elfjährige Maximilian, der gerade die Grundschule abgeschlossen hat.

Die Sozialarbeiterinnen Aileen Kutzner (re.) und Wiebke Buder (v. li.) laden zum Volleyball mit Wasserballons. Quelle: Thomas Wachs

„Für die Ferienzeit gibt es diesmal wegen der Corona-Situation und der unsicheren Urlaubsziele für viele Familien schon stärkeren Betreuungsbedarf mit unseren Angeboten, die schon gut gebucht sind“, erzählt Sozialarbeiterin Aileen Kutzner von der Grundschule und startet mit ihrer Kollegin Wiebke Buder die nächste Runde Wasserball.

Große Unterstützung

Jan Schneider von CVJM ist froh über „die große Unterstützung aus der ganzen Stadt für unsere Premiere des Sommerfestes hier“, sagt der Organisator. Julia Zwank, die Sozialarbeiterin vom Gymnasium, und ihre Kollegin Silvana Näthe von der Oberschule sind mit Isabelle Teuber aus Dippmannsdorf noch eifrig dabei, ein großes Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spiel aufzumalen. Es wird dann mit besonderen Aufgaben und Personen als Figuren gespielt.

Bis Sonnabend warten zudem unter anderem noch Tabel-Soccer mit realen Mitspielern, ein Las- Vegas-Abend mit Roulette, Poker und Karaoke-Gesang auf die jungen Besucher. Den Abschluss setzt dann eine Jugendparty mit DJ Beat Box aus Lehnin für die Altersgruppe von zwölf bis 21 Jahren.

Die Tagesangebote auf dem Turnplatz in Bad Belzig laufen täglich bis zum 27. Juni jeweils von 14 bis 22 Uhr.

Von Thomas Wachs