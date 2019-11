Schülerwald schlägt keine Wurzeln

Bad Belzig

Die Idee, einen Schülerwald anzulegen, fällt in Bad Belzig nicht gerade auf fruchtbaren Boden. Weder Rathaus und Forstamt noch Lehrer und Erzieher oder gar die Eltern sehen sich in der Lage, den Vorschlag von Conrad Kopsch in seinem Sinne umzusetzen. Das wurde im Stadtentwicklungsausschuss berichtet. Aus seiner Enttäuschung mach der Aktivist keinen Hehl.

Der in Bad Belzig lebende Polarforscher hatte im Sommer angeregt, den jährlich 70 bis 100 Lernanfängern künftig jeweils einen Setzling zu schenken. Ausgesucht und bezahlt von der Stadt sollte er während des Einschulungszeremoniells – am besten nah an der Bildungsstätte – gepflanzt und dann unter Aufsicht und Anleitung gehegt und gepflegt werden. Das hätte nach Auffassung des Wissenschaftlers ein Identität stiftender lokaler Beitrag für den Klimaschutz sein sollen.

Ortstermin mit Forstbehörde

Nicht ganz unerwartet war schon die Suche nach einem Areal für das Vorhaben nicht von Erfolg gekrönt. Das hat Bauamtsleiter Robert Wildgrube bestätigt. Gleichwohl seien bei einem Ortstermin mit Oberförsterei Lehnin und Leitung der Geschwister-Scholl-Grundschule die Möglichkeiten ausgelotet worden, das grundsätzlich begrüßte Anliegen doch noch verwirklichen zu können.

So hätten die Forstbeamten darauf hingewiesen, dass – im Sinne des heutzutage üblichen Waldumbaus – keine extra Fläche notwendig sei, sondern praktisch und fachgerecht die Verjüngung im Bestand erfolgen sollte. Damit freilich wäre der von Conrad Kopsch erhoffte langfristige Effekt der Wiedererkennung für das Vorhaben nicht mehr gegeben.

Nur wenige Eltern sind engagiert

Darüber hinaus ist die Betreuung und Begleitung der Kinder bei dieser nebenschulischen Aktivität wohl ein unlösbares Problem. Die Pädagogen sehen seien mehr als ausgelastet, heißt es. Die Hoffnung, dass die Eltern mit Ehrgeiz zur Sache gehen würden, ist wohl vergeblich. „Maximal ein Drittel der Mütter und Väter engagiert sich für solche Zwecke“, schildert Jana Stephan ( CDU) ihre Erfahrung. Während der Initiator die „Verantwortung der Stadt“ angemahnt hat, machte Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) deutlich, dass er nicht über freie Kapazitäten verfüge.

Immerhin hat Achim Wehrle berichtet, dass die Anregung von Conrad Kopsch nicht ganz ohne Wirkung bleibt. Der büdnnisgrüne Stadtverordnete aus Fredersdorf ist als Sonderpädagoge in der Grundschule Bad Belzig beschäftigt. „Wir haben zunächst einmal mit 30 Kindern begonnen, Eicheln in Schalen zum Setzling zu ziehen. Sie sollen später im Grünen Klassenzimmer und dann im Wald ihren Platz finden“, erklärte der Lehrer, was wirklich machbar scheint.

Von René Gaffron