Bad Belzig

Die Stadt Bad Belzig hat einen Mehrbedarf an Schulflächen von 4000 bis 5500 Quadratmetern. Das wäre eine Verdopplung des bisherigen Angebots (ohne die Container), haben die Fachleute des Potsdamer Ingenieurbüros Complan ermittelt.

Folglich müssten bei der Entwicklung des Campus am Weitzgrunder Weg deutlich mehr als zehn Millionen Euro für einen Neubau investiert werden, lautet ihre Hochrechnung. Hinzu kommen die Kosten zur Ertüchtigung der bestehenden jeweils rund 2000 Quadratmeter umfassenden Schulhäuser.

Diana Hasler und Armin Busch haben die Schullandschaft in Bad Belzig analysiert und Empfehlungen für die Zukunft gegeben. Quelle: René Gaffron

Die Stadtväter wollen die Herausforderung wohl als Fünfjahrplan angehen. Eine entsprechende Vorlage soll in der letzten Parlamentssitzung der Wahlperiode am 20. Mai verabschiedet werden. Denn der Mietvertrag für die Container an der Geschwister-Scholl-Grundschule endet 2024. „Das heißt, es besteht akuter Handlungsbedarf“, bestätigte Planer Armin Busch nochmals, was alle Beteiligten längst geahnt haben.

Vorbereitung in fünf Sitzungen

Politik und Verwaltung, Lehrer, Eltern und Schüler sollen an der Lösung des Problems mitarbeiten. Die Präsentation der Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Schule 2024“ war am Donnerstagabend ein Anfang. Das Gremium hatte schon fünf interne Beratungen hinter sich.

Gleichwohl Armin Busch den etwa 80 Besuchern der Veranstaltung dargelegt hat, dass sowohl die Prognose der künftigen Schülerzahlen als auch die Berechnung des Raumbedarfs eine Gleichung mit sehr vielen Variablen sei. Die Vierzügigkeit in der Geschwister-Scholl-Grundschule mit rund 100 Lernanfängern pro Jahr sowie die Zweizügigkeit der Krause-Tschetschog-Oberschule wurden jeweils als gesichert angenommen.

Stabile Zahlen sichern die Vierzügigkeit der Grundschule Bad Belzig Quelle: Christina Koormann

Sodann können wahlweise die seit 2005 gültigen Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg oder das wohl künftig Richtung weisende großzügige Hamburger Modell angesetzt werden, um Flächen zu berechnen.

Dabei geht es nicht allein um Klassen- und Fachräume, sondern auch um Zimmer für Teilungs- und Förderunterricht, um Lehrerquartiere und Gemeinschaftsflächen sowie Sanitäranlagen.

Volumen für einen Viergeschosser

Je nach Auslegung und Anspruch könnte also nochmals ein „virtueller Viergeschosser“ mit der neuen Fläche auf dem Areal platziert werden, hat die für Complan tätige freie Architektin Diana Hasler abgeleitet. Sie hat freilich darauf verwiesen, dass es sich lediglich auf das Bauvolumen handelt, dass letztlich auf dem Grundstück unterzubringen ist.

Idealerweise könnte das Gebäude verbindende Funktion zwischen beiden Schulen haben, sagte sie der MAZ. Eine gemeinsame Aula schlägt sie vor. Indes müssten die Gestaltung des Umfeldes für die Pausen-Nutzung, die Erschließung der Albert-Baur-Halle und die Schulwegsicherung mit berücksichtigt werden.

Dachausbau in Dippmannsdorf empfohlen Die Fachplaner haben auch die Kleine Grundschule Dippmannsdorf in Augenschein genommen. Bezogen auf den Baukörper, sei die Schule ausreichend bemessen. Allerdinge empfehlen die Experten eine Modernisierung der Räume. Darüber hinaus könnte die Stadt als Schulträger mit dem Ausbau des Dachgeschosses rund 50 Quadratmeter an Fläche gewinnen. Dieser Raum sollte als Lehrerzimmer genutzt werden. Zudem könnten Hort und Schule noch Räume tauschen.

„Das ist aber noch nicht Bestandteil der Diskussionen“, sagte Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos). Er sei bemüht, über den Stand der Dinge zu informieren, wolle aber nicht Erwartungshaltungen wecken, die jetzt noch keine Grundlage haben.

Mehrheit für großen Wurf

Ohne auf die Details einzugehen, erklärte Gustav Horn das Anliegen zur Richtungsentscheidung. „Wir müssen sagen, ob wir die Herausforderung offensive angehen, weil dann das Schulangebot sogar eine Chance für die Entwicklung von Bad Belzig ist“, so der Wirtschaftswissenschaftler, der für die SPD in die Stadtverordnetenversammlung einziehen will.

„Oder wir sind vielleicht aus finanziellen Gründen gehalten, es defensiv anzugehen.“ Bündnisgrüne und Liberale stimmten ihm zu, lieber einen großen Wurf landen zu wollen.

Hinweis auf die Haushaltssperre

Lediglich Tobias Paul trat auf die Euphoriebremse. Der CDU-Politiker, selbst Lehrer, verwies auf die aktuelle Haushaltssperre der Stadt Bad Belzig. Die Kommunalaufsicht werde auch bei der Investition für die Schulen kein maximales Volumen genehmigen, wenn es sich nicht darstellen lässt.

Die Finanzierung, wohl nur mit Fördergeld möglich, wird auch noch zu klären sein. Dafür sich zur gegebenen Zeit dann hartnäckig einzusetzen, lautete der Appell von Gustav Horn.

Von René Gaffron