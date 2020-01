Schulwahl: Nicht jeder muss studieren

Bad Belzig

Schon nach einer halben Stunde sind die Programmflyer für den Tag der offenen Tür an der Krause-Tschetschog-Oberschule vergriffen. Die ersten Eltern waren schon durch die Gänge geeilt, bevor die Veranstaltung überhaupt begann, erzählt Schulleiterin Cornelia Scholla. Schließlich geht es bei der Auswahl der weiterführenden Schule auch darum, welche berufliche Zukunft ihre Kinder einmal einschlagen.

Die Eltern wollen wissen, wie groß die Klassen an der Oberschule sind, welche Sprachen ihre Kinder lernen können und was ihnen die Schule für berufliche Perspektiven bietet. Auch Claudia Menzel ist mit ihren beiden Töchtern Helen und Olivia zum Tag der offenen Tür gekommen. Es ist bereits die zweite Schule, die sich die drei gemeinsam ansehen – obwohl Helen und Olivia erst in die fünfte Klasse gehen.

Eltern legen Wert auf gute Lernatmosphäre

„Mir ist wichtig, dass die beiden einen Eindruck von der Schule bekommen können“, sagt Menzel. Schließlich sollen sich die Zwillinge im Unterricht wohlfühlen. Was eine gute Schule ausmacht? Kleine Klassen und ein freundliches Miteinander. „Natürlich sollen sie auch etwas lernen – und am besten sogar Freude am Lernen haben“, fügt sie hinzu.

Auf ihrem Rundgang durch die Klassenräume lernen sie kennen, was die Oberschule zu bieten hat. In einem Raum singt der Schulchor unermüdlich deutsche Popsongs und zeigen, das sie sich auch im Kanon nicht durcheinander bringen lassen.

Im Nachbarraum sind Kunstwerke und Zeichnungen aller Altersklassen ausgestellt und im Hauptgebäude zeigen Englisch- und Französisch-Lehrerinnen, wie viel Spaß man mit Sprache haben kann.

Marie Meißner (16) besucht die zehnte Klasse der Oberschule. Zum Tag der offenen Tür begleitet sie Interessierte durch die Schule. Quelle: Hannah Rüdiger

Viele Praktika für Berufsorientierung

Für die Schülerin Marie Meißner ist es der letzte Tag der offenen Tür an der Krause-Tschetschog-Schule. Die 16-Jährige steckt mitten in ihrem letzten Schuljahr. Als sie in die siebte Klasse kam, habe sie noch keine Ahnung gehabt, was sie einmal werden wolle. Mittlerweile ist sie sich sicher, dass sie als Erzieherin arbeiten möchte.

„Wir hatten seit der achten Klasse jedes Jahr ein Praktikum“, erzählt sie. Bei ihrem ersten Praktikum in einem Friseursalon musste sie hauptsächlich Haare zusammenfegen. In den darauffolgenden Jahren verbrachte sie ihre Praktikumswochen lieber in der Kita Kinderhaus in Lütte – und hat dabei ihren Traumjob gefunden.

Umfangreiche Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt

Berufsorientierung hat an der Krause-Tschetschog-Oberschule einen hohen Stellenwert. „Uns ist wichtig, dass die Schüler mit Firmen in Kontakt treten können“, sagt der Lehrer Marko Falkenthal. Die Oberschüler sollen in möglichst viele Bereiche reinschnuppern können. „Bis zur zehnten Klasse sollen sie dann wissen, wo die Reise hingehen kann.“

Das Angebot zur Berufsorientierung gleicht einem eigenständigen Curriculum. Los geht es mit einer Orts- und Berufe-Rallye und ersten Kennenlerntreffen mit regionalen Unternehmen in Jahrgangsstufe sieben. Bausteine wie Bewerbertraining, Praxislernen und Betriebsbesichtigungen kommen in den folgenden Jahren hinzu.

Zum Tag der offenen Tür zeigt der Schulchor, was er kann. Quelle: Hannah Rüdiger

Viele Möglichkeiten der Schulbildung

In der zehnten Klasse geht es dann langsam auf die Zielgerade zu: Sprechstunden mit Berufsberatern und Arbeiten in der Schulwerkstatt sollen den Übergang in die Ausbildungswelt erleichtern.

Mit dem Tag der offenen Tür will Schulleiterin Cornelia Scholla zeigen, wie viele Möglichkeiten die Oberschule Kindern bietet. „Wenn die Kinder gute Zensuren haben, werden die meistens aufs Gymnasium geschickt“, sagt sie. Und das, obwohl nicht jedes Kind für eine akademische Laufbahn samt Studium geeignet ist.

Am Tag der offenen Tür werden auch Kunstwerke der Siebt- bis Zehntklässler ausgestellt. Quelle: Hannah Rüdiger

Gute Betreuung für Kinder mit Förderbedarf

Für viele Eltern sei ein Besuch des Gymnasiums immer noch mehr wert als schulische Bildung an der Oberschule. „Es ist schade, dass die Aufklärung da noch nicht so weit ist“, so Scholla. Wenn die Eltern nicht über Fachoberschulreife, Fachabi und Co. Bescheid wissen, wüssten ihre Kinder erst recht nicht, was sie für Optionen haben.

Besonders gute Betreuung bietet die Oberschule Kindern, die sich mit dem Lernen schwer tun: Schulsozialarbeiter unterstützen die Schüler in Kleingruppen, bieten Kommunikationstrainings und praktische Arbeiten an. „Dabei lernen die Schüler auch mehr, im Team zu arbeiten“, erklärt Schulleiterin Scholla.

Das ist die Krause-Tschetschog-Oberschule Die Krause-Tschetschog-Oberschule war bis zum Schuljahr 2008/9 eine Gesamtschule. Heute unterrichten 25 Lehrerinnen und Lehrer etwa 240 Schüler, die aus über 60 Ortschaften rund um Bad Belzig kommen. Cornelia Scholla ist die Schulleiterin und Annegret Markowski ihre Stellvertreterin. Die Oberschule befindet sich im Weitzgrunder Weg 1 in Bad Belzig. Das Sekretariat ist unter 033841/42415 oder sekretariat@oberschule-belzig.de zu erreichen. Weitere Infos gibt es online unter www.oberschule-belzig.de.

Besucher haben guten Eindruck

Die Bad Belzigerin Claudia Menzel und ihre Töchter gehen nach dem Rundgang mit einem guten Eindruck nach Hause. „Die Oberschule braucht sich wirklich nicht zu verstecken“, sagt Menzel. Eine dritte Schule wollen sie sich noch anschauen. Dann sollen die Kinder selbst entscheiden.

Von Hannah Rüdiger