Johann Schneider will das Dorfleben in Schwanebeck weiter voranbringen. Der 19-Jährige ist Vorsitzender des neuen Dorf- und Kulturvereins im Ort. Der Student hat sich für die Zukunft viel vorgenommen.

Er und seine sechs Mitstreiter stehen vor einem Batzen voll Arbeit. „Doch sobald das Grundgerüst steht, können wir künftig darauf aufbauen“, sagt er.

Jeder kann Verein beitreten

Noch steckt das Vorhaben in den Kinderschuhen. Der eigentliche Termin beim Notar zur Vereinsgründung steht noch aus, wie Johann Schneider sagt. Das soll aber noch in diesem Monat über die Bühne gehen.

Johann Schneider ist der Vorsitzende des neuen Dorf- und Kulturvereins in Schwanbeck. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Im Anschluss könne jeder aus dem Dorf dem Verein beitreten. Er soll sich künftig als ein Dachverein etablieren und das gesamte Dorfleben abdecken und bündeln.

Konzept wird erarbeitet

Dafür schreiben Johann Schneider und die sechs weiteren Vorstandsmitglieder zurzeit an einem zukunftsfähigen Konzept. Solch eine Agenda sei für die Entwicklung des Ortes von besonderer Bedeutung.

„Die Dörfer im Umkreis arbeiten damit schon eine Weile.“ Damit kämen alle Einwohner und Vereine an einen Tisch – können diskutieren, sich austauschen und Pläne schmieden.

Andere Vereine unterstützen

Bisher liefen die Veranstaltungen in Schwanebeck oft über den Angler- oder Feuerwehrverein. „Ihnen fühlt sich aber nicht jeder im Dorf zugehörig“, so Johann Schneider.

Luftbild von Schwanbeck. Quelle: Dirk Fröhlich

Er und seine Mitstreiter wollen ihnen nichts wegnehmen, aber ihnen unter die Arme greifen und helfen, wo sie können – so zum Beispiel bei Jubiläen, Weihnachtsfeiern oder die Maibaumaufstellung.

Fest muss ausfallen

Eigentlich wollten die Initiatoren die Gründung des Dorf- und Kulturvereins als großes Fest feiern und das schon im März oder April. Das Coronavirus machte ihnen jedoch einen Strich durch die Rechnung.

„Noch länger warten wollen wir aber nicht. Schließlich gibt es viel zu tun.“ Nun begehen sie ihre Gründung in einem kleineren Rahmen. Das bedeute aber nicht, dass ein großes Fest nicht nachgeholt werden würde, wenn es wieder erlaubt sei.

Kontakt zur Politik

Die Idee hinter dem Verein entsprang relativ spontan über den Jahreswechsel, wie Johann Schneider sagt. Dem gingen etliche Gespräche zuvor. Schließlich waren sich alle einig, dass der 19-Jährige der Richtige für den Vereinsvorsitz ist.

Er selbst beteiligte sich darüber hinaus schon in der Politik und konnte in seinen jungen Lebensjahren bereits wichtige Kontakte knüpfen. „Politik und Verein haben aber nichts miteinander zu tun. Das trenne ich klar“, betont Schneider.

Studium in Russland

Der 19-Jährige hat erst kürzlich die Schule mit dem Abitur beendet. Jetzt wartet er auf ein Studienplatz der Rechtswissenschaften in Sankt Petersburg. Für vier Jahre will er nach Russland gehen, anschließend aber unbedingt in die Heimat zurückkehren.

Wie es in dieser Zeit mit dem Vorsitz im Verein weitergeht, ist noch unklar. Wann sein Studium beginnen wird, weiß Johann Schneider noch nicht genau. Fest steht aber, dass er sich bis dahin und auch danach mit vollem Elan für das Dorf einsetzen will.

Bücherbox im Dorf

„Wir haben zurückliegend viel darüber gesprochen, wo wir hin wollen“, sagt Johann Schneider. Er hoffe auch, dass viele Anregungen und Wünsche von den Einwohner Schwanebecks an die Initiatoren vom Dorf- und Kulturverein herangetragen werden.

Eine Bücherbox wie diese in einer alten Telefonzelle soll es auch bald in Schwanebeck geben. Quelle: dpa

Zu ihren eigenen Ideen zählt beispielsweise eine Bücherbox, die sie in der Nähe der Bushaltestelle aufstellen wollen. Das soll eine Art kleiner Bücherflohmarkt werden. „Man stellt ein Buch hinein und kann sich ein anderen dafür herausnehmen.“

Jung und Alt zusammenbringen

Johann Schneider ist es wichtig etwas zu schaffen, dass Jung und Alt zusammenbringt. Aus diesem Grund stünde als weiterer Punkt das Gemeinschaftshaus auf seiner Liste, das dringend einer Renovierung bedürfe. „Wir wollen Generationen verbinden.“

Trotz seines jungen Alters sieht sich der 19-Jährige seiner Position als Vorsitzender des Dorf- und Kulturvereins gewachsen. Der Schwanebecker freut sich auf eine spannende, aber auch arbeitsreiche Zeit.

Von Marcus J. Pfeiffer