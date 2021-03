Schwanebeck: Morsche Linde stürzt um – keine Verletzten

Schwanebeck

Das hätte schlimm ausgehen können, denn oft parken Anwohner an der Belziger Straße in Schwanebeck ihre Autos am Rand. So kamen zum Glück weder Personen noch Fahrzeuge zu Schaden, als eine morsche Linde am Mittwochabend krachend zu Boden ging.

Kurz nach 20.15 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Schwanebeck und Bad Belzig deshalb alarmiert. Der Stammfuß war augenscheinlich wegen Fäulnis gebrochen, wird berichtet. Unmittelbar am Friedhof lag die dem Vernehmen nach 100-jährige Linde quer über die Fahrbahn. Zwei Kettensägen waren im Dauer-Einsatz, um den Baum mit einem Stammumfang von etwa 1,20 Meter klein zu kriegen.

Feuerwehrleute beherrschen die Technik

„Eine körperlich anstrengende Arbeit für die Kameraden“, bestätigt Bad Belzigs Ortswehrführer Raphael Thon. Die Technik wird indes von zahlreichen Feuerwehrleuten beherrscht, so dass wenigstens stetig gewechselt werden kann. Sowohl von der Drehleiter als auch vom Boden aus wurde das Hindernis beseitigt. Nach rund einer Stunde konnten die Löschgruppen abrücken, während die Zaungäste des Spektakels noch über Ursache und Konsequenzen spekulieren.

„Der Baum ist plötzlich und ohne Einwirkung einer Sturmböe zu Boden gegangen“, stellt Ortsvorsteher Hartmut Jänicke fest. Das beunruhigt ihn, weil es nun die zweite Lücke in der Baumreihe gibt. Vor vier, fünf Jahren gab es schon einen ähnlichen Fall. „Die Einwohner wünschen sich jährlich einen Pflege-Schnitt. Das kann der städtische Bauhof nicht leisten“, sagt der Dorfchef.

Kontrolle per Ultraschall gefordert

Allerdings könne jetzt nicht gleich zur Tagesordnung übergangenen werden, sagt er. Die Stadtverwaltung Bad Belzig soll vielmehr eine Untersuchung per Ultraschall organisieren, damit der Zustand der Bäume kontrolliert und die Gefahren-Abwehr, wenn nötig, eingeleitet werden kann.

„Bäume sind im Alter vermutlich weniger vital. Aber auch die Trockenheit der vergangenen Sommer wird ihnen zugesetzt haben“, lautet die Prognose. Deshalb soll schon in der Ortsbeiratssitzung nächste Woche beraten werden, wie das Risiko gemindert werden kann.

