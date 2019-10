Ortsbeiratsduo verteilt die Verantwortung

Schwanebeck

Knapp ein halbes Jahr ist seit der Kommunalwahl vergangen. In Schwanebeck hat ein nur zwei- statt dreiköpfiger Ortsbeirat die Arbeit aufgenommen. Vom nicht ganz einfachen Einstieg in die Lokalpolitik berichtet Dorfchef Hartmut Jänicke.

Wie sind die ersten Monate im Amt verlaufen?

Hartmut Jänicke: Der Start erfolgte unter denkbar schwierigen Voraussetzungen. Leider hat sich die Wählergruppe „Feuerwehrverein 2002“ nicht entschließen können, ihr errungenes Mandat anzunehmen. Somit ruht die Arbeit lediglich auf den Schultern der zwei Personen von der Liste „Dorfleben“. Noch dazu sind sowohl mein Stellvertreter Heiko Wernitz als auch ich absolute Neulinge in dem Metier. Inzwischen haben wir uns aber eingearbeitet.

Welche Herausforderungen gab es zu lösen?

Mehr oder weniger planmäßig mussten im Sommer die Honorarstellen für die Pflege des kommunalen Grüns neu besetzt werden. Diese Arbeiten, einschließlich Unterbringung der Technik, duldeten keinen Aufschub. Außerdem war am 31. Juli nach einem Starkregen der Belziger Bach im Ort über die Ufer getreten. Da war gleich Katastrophen-Management gefragt.

Gab es Veränderungen in der kommunalpolitischen Arbeit?

Ja. Das amtierende Duo beschränkt sich nicht auf die eine Ortsbeiratssitzung im Quartal. In Ergänzung werden monatlich Sprechstunden angeboten. Wir wollen nicht alles allein entscheiden.

Wie sieht die Lösung aus?

Es gibt einen Bürgerrat. Er repräsentiert den Querschnitt der etwa 270 Einwohner. Vertreten sind unter anderem die Freiwillige Feuerwehr und der Feuerwehrverein. Weiterhin sind die Angler, die Reiter und die Geschichtswerkstatt dabei; dazu noch die Kirche und ein Interessenvertreter für die reiferen Semester. Inspiriert von der Ausschussarbeit in Bad Belzig sollen dort Probleme schon erörtert und für uns zwei Richtung weisend empfohlen werden.

Wie wird die angestrebte Transparenz erreicht?

Beispielsweise wurde offen gelegt, welche Sach- und Geldwerte zur Verfügung stehen. Auf der Basis wurde im Bürgerrat eine Richtlinie erarbeitet, wie Jubilare künftig geehrt werden. Für solche grundlegenden Sachen hat sich die Runde schon ganz schön den Kopf zerbrochen. Über weitere Themen und Termine wird jeweils mit Bürgerbriefen informiert. Gerade ist die dritte Ausgabe in die Haushalte gegangen.

Ferner sind Sie dabei, den ansässigen Unternehmen die Aufwartung zu machen. Warum?

Zuerst einmal hatte ich Termine bei Behörden und Verbänden, habe in den Gremien der Stadt und bei Nachbardörfern hospitiert. Nun geht es in die Betriebe, die – wie Vereine und Einwohner – den Ort prägen. Die Resonanz ist bisher positiv, was für die künftige Zusammenarbeit hoffnungsfroh stimmt. Schließlich ist ja das Ziel, sich für die Dorf-Gemeinschaft zu engagieren, die aber erst noch wachsen muss.

Von René Gaffron