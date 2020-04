Bad Belzig

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat sich im Übergangswohnheim im Weitzgrunder Weg in Bad Belzig am Freitagnachmittag ein Schwelbrand in einem Mülleimer entfacht. Der Wachschutz hatte den Vorfall gemeldet.

Demzufolge sollen Unbekannte noch glimmende Zigarettenstummel in einer Mülltüte im Eimer entsorgt haben. Dadurch schmolz der dünnwandige Plastikmülleimer und entwickelte leichten Qualm, der wiederum ausreichte, um die Brandmeldeanlage auszulösen.

Der Brand konnte jedoch schnell mit Wasser gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt, auch am Gebäude entstand kein Schaden. Die Polizei hat eine Anzeige wegen einer fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen und Spuren gesichert.

Von MAZonline