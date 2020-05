Bad Belzig

Am Mittwoch zur Mittagszeit hat sich ein schwerer Verkehrsunfall in Bad Belzig ereignet. Dabei ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Die 75-Jährige musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Eine 51-jährige steuerte ihren Volkswagen aus Richtung Niemegker Straße kommend in Richtung Goethestraße auf der Brücker Landstraße entlang. Am Rollberg wollte sie nach links abbiegen, um auf den Parkplatz zu gelangen. Doch bemerkte sie die Frau mit dem Velo, die in gleicher Richtung fuhr, zu spät. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte heftig und musste stationär aufgenommen werden.

Der entstandene Sachschaden wird mit 300 Euro beziffert. Gegen die PKW-Fahrerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von Rene Gaffron