Bad Belzig

Ein Kranfahrzeug ist am Donnerstag in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Gegen 14.30 Uhr stieß das schwergewichtige Spezialfahrzeug in der Goethestraße mit einem Transporter zusammen. Personen wurden bei der Kollision nicht verletzt.

Allerdings entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in einem hohen vierstelligen Bereich. Die Polizei nahm den Unfallhergang auf.

Von MAZ