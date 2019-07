Lüsse

Aus noch nicht geklärter Ursache ist am Dienstag ein Segelflugzeug bei Lüsse (Bad Belzig) abgestürzt. Der Pilot hat den Absturz offenbar nicht überlebt, teilt die Brandenburger Polizei mit.

Rettungshubschrauber war 18 Minuten nach Absturz vor Ort

Zeugen hätten um 13.47 Uhr die Polizei alarmiert. Bereits um 14 Uhr sei ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle gelandet. Der Notarzt habe eine Reanimation des Piloten versucht, doch der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben, erklärte die Sprecherin. Über das Alter und die Herkunft der Verunglückten machte die Polizei bislang keine Angaben.

Derzeit gibt es keinen Wettbewerbsbetrieb. Es handelt sich womöglich um einen auswärtigen Flieger. Die Leitung des Flugplatzes will sich gegenwärtig nicht dazu äußern. Man warte die Untersuchung der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) ab. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unglücksursache auf.

Maschine liegt in einem Getreidefeld

Die Unfallstelle liegt mitten in einem Getreidefeld. Von der Straße aus ist das Flugzeug nicht zu sehen. Polizisten sichern den Absturzort, bis die Fachleute der BFU aus Braunschweig eingetroffen sind. Durch Kriminalisten und Kriminaltechniker wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, in dem die Umstände des Unglücks rekonstruiert werden sollen, heißt es in der Polizeimeldung weiter.

Von Thomas Wachs