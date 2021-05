Seltene Karthäusernelke blüht am Presseberg in Bad Belzig

Bad Belzig

Botanische Raritäten lassen sich fast vis a vis der Burg Eisenhardt in Bad Belzig entdecken. Zum Wochenausklang wird nämlich das Natura-2000-Gebiet Flämingrummeln und Trockenkuppen in den Fokus gerückt. Anlass ist ein Europäischer Aktionstag am 21.Mai.

Das Territorium umfasst insgesamt 17 Teilflächen von Bad Belzig bis Lobbese und von Medewitz bis Dietersdorf. „Einheimischen und Gästen empfehlen wir, mit besonderer Obacht auf die Kleinode den Pfingstausflug zu planen“, sagt Moritz Detel.

Artenreichtum am Rande der Äcker

Der Mitarbeiter der Stiftung Naturschutzfonds meint zum einen die Trockentäler, hierzulande Rummeln genannt. Sie sind vor über 10.000 Jahren während der letzten Eiszeit entstanden. Wie grüne Finger strecken sie sich in die Agrarlandschaft hinein und entführen Beobachter in ihre spezielle Welt.

Zum anderen zeigen die Trockenkuppen mit letzten Resten trockener Heide und Sandrasen ihren Reiz. Sie sind durch regelmäßige Beweidung, meist mit Schafen oder durch Mahd entstanden und wurden so über Jahrhunderte durch Nutzung offen gehalten. Mit ihren besonderen und seltenen Pflanzenarten locken sie viele Insekten, Vögel und Fledermäuse an.

Sandrasenrest an der Borner Mühle

„Der Mühlenberg am Fuße der Borner Bockwindmühle beheimatet einen isolierten Sandrasen-Restbestand inmitten einer ackerbaulich geprägten Landschaft. In den vergangenen Jahren wurden hier noch Schafe zur Landschaftspflege eingesetzt.“

Der Mühlenberg in Borne wird neuerdings von grasenden Pferden gepflegt. Quelle: Stiftung Naturlandschaften

Nachdem der ortsansässige Schäfer in den verdienten Ruhestand gegangen ist, konnte eine neue Nutzerin gewonnen werden: Nun grasen Pferde von Tina König an der Stelle. „Erste Erfolge stellen sich ein, so dass der noch vorkommende Berg-Haarstrang und die Kartäuser-Nelke bald wieder häufiger anzutreffen sein werden“, ist sich Moritz Detel gewiss.

Pferde grasen jetzt am Mühlenberg in Borne. Quelle: Stiftung Naturlandschaften

Zwischen den Flächeneigentümern Stadt Bad Belzig und der Milchviehanlage Borne GmbH, der Pferdehalterin, der Naturparkverwaltung und der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg sei eine gute Zusammenarbeit entstanden, schätzt der Naturschützer ein.

Wo einst Wein angebaut wurde

Weniger im Fokus steht bisher der in Bad Belzig südlich der Bahnlinie gelegene Presseberg inmitten einer Siedlung. Er erhielt seinen Namen nicht ohne Grund, hat Moritz Detel erforscht. Denn noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in Bad Belzig Wein angebaut. Die sonnenbeschienenen Hügel des Flämings eigneten sich dafür recht gut. Die Trauben wurden an Ort und Stelle gepresst.

Moritz Detel von der Stiftung Naturlandschaften auf dem Presseberg Bad Belzig. Dort präsentiert er die Karthäusernelke und die neue Tafel. Anlass ist der Natura-2000-Tag. Quelle: Rene Gaffron

Heute findet sich auf der Anhöhe ein kleinflächiger und blütenreicher Sandtrockenrasen. Berg-Sandglöckchen, Karthäuser-Nelke und Berg-Haarstrang ziehen zahlreiche Insekten an. Vor allem die Raupen und die geschlüpften Falter des Schwalbenschwanzes können hier beobachtet werden. Das freut nicht nur die An der Bienenweide ansässige Imker-Familie Krüger.

Wuchernde Gehölze entfernt

Damit das weiterhin so bleibt, kümmert sich im Projekt Life-Trockenrasen die Stadt Bad Belzig als Eigentümerin mit Partnern seit vergangenem Jahr um die Pflege des Biotops. Im Frühjahr und Herbst 2020 wurden zunächst Brombeeren, Sträucher und vereinzelte Gehölze entfernt, anschließend wurde die Fläche gemäht und das Schnittgut abgeharkt. Nährstoffarmut ist wichtig für die seltenen Blütenpflanzen.

Der Frühsommer kommt etwas verspätet: erste Blüten im saftigen Grün am Presseberg in Bad Belzig. Quelle: René Gaffron

Zukünftig soll auch dieser Trockenrasen regelmäßig beweidet und gemäht werden. Einsatz von Pferden und Ziegen nicht ausgeschlossen. Gespräche mit Tierhaltern, denen der Mehraufwand entschädigt wird, sind gerade im Gange.

Im Land Brandenburg sind rund 600 Natura-2000-Gebiete ausgewiesen. Einen Überblick über das Naturmanagement gibt es im Internet auf www.natura2000-brandenburg.de.

Von René Gaffron