Bad Belzig

Vor fünf Jahren noch eine Ausnahme, heute Alltag: Muslimische Kinder besuchen die Tagesstätten in Bad Belzig, im Kollegen- und Bekanntenkreis gehören Muslime dazu. „Gleichwohl gibt es noch Unwissen und Unsicherheit über die Religion und Rituale der meist zugereisten Menschen, was mitunter Basis für folgenreiche Fehlinterpretationen oder gar Hetze ist“,teilt der Lokale Aktionsplan Hoher Fläming mit.

Die Lücken will man bei einem Tagesseminar schließen. Es findet am Dienstag, 10 bis 14 Uhr, im Bürgerhaus am Marktplatz statt. Referent ist Caspar Schliephack von der Regionalen Arbeitsgemeinschaft für Ausländerfragen.

Ziel ist es, die Grundzüge und die Vielfalt des Islams näher zu bringen. Zudem soll die Abgrenzung zum Islamismus und die Prävention gegen die Radikalisierung thematisiert werden. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldung unter lap-hoher-flaeming.de/fti-2020

Von René Gaffron