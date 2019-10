Bad Belzig

Gemeinnützige Organisationsformen wie Vereine, Stiftungen oder gGmbHs leisten wichtige Arbeit in unserer Gesellschaft. Diese sogenannten Non-Profit-Organisationen sehen sich indes oft einer bürokratischen Regelungsflut ausgesetzt. Folgerichtig sind sie zur Erschließung neuer Finanzierungsquellen neben Zuschüssen der öffentlichen Hand gezwungen.

Wichtige Grundlagen in Theorie und Praxis werden dazu von der Friedrich-Ebert-Stiftung vermittelt. Sie bietet dafür ein Tagesseminar in Bad Belzig an. Es findet am Mittwoch von 10 bis 17 Uhr im Burghotel statt.

Gründung wird geprobt

Rechtsanwalt Hendrik Pusch und Organisationsexperte Jens Kesseler begleiten die Teilnehmer bei der fiktiven Gründung eines gemeinnützigen Projekts. Dabei werden wichtige Fragen des Vereins-, Gesellschafts- und insbesondere Gemeinnützigkeitsrechts besprochen, die erfahrungsgemäß oft Probleme bereiten.

Das Seminar wendet sich sowohl an Führungskräfte von gemeinnützigen Einrichtungen und Organisationen wie auch an Interessenten, die eine steuerbegünstigte Rechtsform gründen wollen. Ziel des Seminars ist es, die wichtigsten gesetzlichen Rahmenbedingungen anschaulich und verständlich zu vermitteln. Eine aktive Mitarbeit der Teilnehmer ist dabei ausdrücklich erwünscht.

Friedrich-Ebert-Stiftung Potsdam, 0331 / 29 25 55.

Von René Gaffron