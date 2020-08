Bad Belzig

Mit einem Strafverfahren rechnen muss ein betagter Autofahrer. Der 84-Jährige hatte am Donnerstag in Bad Belzig beim Einparken ein anderes Auto beschädigt. Doch verließ der Fiat-Fahrer gegen 13.30 Uhr den Unfallplatz, ohne die Polizei oder die Eigentümerin des beschädigten Autos zu informieren.

Die Besitzerin des Volvos erfuhr nur durch eine Zeugin, die einen Zettel am Wagen hinterlassen hatte, von der Fahrerflucht. Es entstand ein Schaden von circa 250 Euro an dem Volvo. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte die Fahrerin die Unfallstelle selbstständig verlassen.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der 84-jähriger Mann mit seinem Fiat rückwärts in eine Parklücke eingefahren. Davor stand der Volvo. Der Senior lenkte zu früh ein, so dass der Fiat den Volvo streifte. Ohne seine Beteiligung am Verkehrsunfall bekanntzugeben entfernte sich der Mann vom Unfallort.

