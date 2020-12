Shutdown: Immer weniger Kinder in Schulen und Kitas im Hohen Fläming 

Hoher Fläming

Angesichts der verschärften Regeln zur Eindämmung von steigenden Corona-Infektionen nimmt der Betrieb an Schulen und in Kindergärten der Fläming-Region aktuell drastisch ab. Betreiber – und offenkundig auch viele Eltern und Schüler – folgen nun den Festlegungen der Ministerpräsidenten der Länder. Demnach sollen Schüler und Kita-Kinder spätestens ab Mittwoch für zunächst dreieinhalb Wochen zu Hause bleiben.

Seit Montag ist die Präsenzpflicht für die Schulen Brandenburgs bis zu den Weihnachtsferien ab 21. Dezember aufgehoben. „Dennoch sind die Schulen geöffnet“, informierte Alexander Ulbrich, der Leiter der Oberschule in Bad Belzig, am Montagabend vor Stadtverordneten der Kreisstadt. Präsenzunterricht kann stattfinden. Aber es darf auch daheim gelernt werden.

Deutlich abgenommen hat der Schülerstrom auch an der Gesamtschule mit Abiturstufe in Treuenbrietzen. Von den 457 Schülern waren am Montag nur noch 50 Prozent zum direkten Unterricht erschienen. „Am Dienstag waren es nach Informationen des Direktors noch lediglich 130 Jungen und Mädchen“, erklärt Bürgermeister Michael Knape (parteilos) als Träger der Schule.

Genauere Instruktionen erwartet

Er erwartet von Land und Kreis noch genauere Instruktionen, wie die neuen Regeln genau umgesetzt werden müssen, vor allem dann ab dem 4. Januar.

„Auch bei den Kindergärten und die IKTB gehen wir jedoch davon aus, dass wir wie beim ersten Lockdown im März Verfahren werden. Die Listen der für eine Notbetreuung möglichen vorgesehenen Kinder liegen uns nun vor und werden derzeit aktualisiert“, erklärte Knape am Dienstag.

Michael Knape, Bürgermeister der Stadt Treuenbrietzen, erwartet noch genauere Instruktionen zu neuen Corona-Regeln. Quelle: Thomas Wachs

In der IKTB zeichne sich für die nächste Woche zur Hortbetreuung ein Bedarf von maximal 20 der sonst 280 Kinder ab. In der größten Kindertagesstätte der Stadt sei ein Bedarf von circa 28 der sonst über 100 Kinder der „Spielkiste“ gemeldet worden. „Alle Einrichtungen bleiben jedoch auf Sparflamme zunächst geöffnet, um eine Durchmischung von Kindern und Personal bei einer zentralen Betreuung zu verhindern“, erklärt der Verwaltungschef. „Zwischen Weihnachten und Neujahr war – auch unabhängig von der Corona-Pandemie – bereits eine komplette Schließzeit vorgesehen generell.“

Präsenzpflicht für Abschlussklassen

Wie Amtsdirektor Marko Köhler informiert, bleiben auch im Amt Brück Schulen und Kindertageseinrichtungen wie ITBA, IKTB, Hort und Kita wie gewohnt geöffnet. Jedoch gilt: „Eltern, die die Möglichkeit haben, die Betreuung zu Hause zu gewährleisten, sollten davon absehen, ihr Kind in die genannten Einrichtungen zu bringen oder zu schicken“. Für die Oberschule Brück bleibe die Präsenzpflicht für die Abschlussklassen der Jahrgangsstufe zehn zunächst bestehen.

Marko Köhler ist Amtsdirektor von Brück. Quelle: Thomas Wachs

Nach den Weihnachtsferien soll es vom 4. bis 10. Januar an Schulen dann nur noch Unterricht von zu Hause geben für alle Jahrgänge. Ausgenommen bleiben Abschlussklassen und Förderschulen.

Das sieht Nadja Körner aus dem Treuenbrietzener Ortsteil Rietz kritisch. Die Mutter mit Söhnen in der zweiten sowie fünften Klasse hätte sich gewünscht, dass landesweit „angesichts der besonderen Lage mal ein paar Wochen ganz auf Unterricht verzichtet worden wäre.“ Viele Eltern seien didaktisch und oft auch technisch nicht in der Lage, „zu Hause neben der eigenen Arbeit noch Lehrer zu spielen“. Die Mutter fürchtet „große Defizite bei allen Schülern, die gar nicht aufgeholt werden können“.

Noch nie Computer daheim gehabt

„Viel Stoff geht verloren, der eigentlich dann noch mal nachgeholt werden müsste, weil gar nicht alle den gleichen Stand haben können beim Heimunterricht“, sagt auch Gordon Krüger aus Niebel. Der Vater könne seine beiden Kinder im Grundschul- sowie Kita-Alter zwar wieder daheim betreuen. Selbst arbeitet er im Homeoffice, während seine Frau als Erzieherin benötigt wird am Arbeitsplatz. „Doch haben wir noch nie Computer daheim gehabt und können also die Schul-Cloud gar nicht nutzen“, erzählt der Vater eines Grundschülers. Also komme die Klassenlehrerin wieder Sonntagabend vorbei mit Aufgaben für die neue Woche.

