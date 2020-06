Bad Belzig/Treuenbrietzen

Caitlin Baitz und Florian Sönksen haben ihr Abitur geschafft. Sie sind erleichtert, die vier schriftlichen und eine mündliche Prüfung mit Erfolg bestanden zu haben. Die Schülerin des Fläming Gymnasiums in Bad Belzig und der Schüler der Gesamtschule in Treuenbrietzen erzielten dabei Bestnoten. Sie erreichten einen überragenden Durchschnitt von 1,0.

Abiball muss ausfallen

Eine große Abschlussfeier musste in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie jedoch ausfallen. „Das war für uns alle eine große Enttäuschung. Wir hatten schon viel vorbereitet“, sagt Caitlin Baitz. Einen Nachteil für den Unterricht gab es aus ihrer Sicht aber nicht. Sie hätte sogar mehr Zeit zum Lernen gehabt als ohne Corona. „Im Unterricht hatten wir alles schon behandelt.“

So schnitten die Abiturienten in Bad Belzig und Treuenbrietzen ab Bei den 65 Abiturienten in Bad Belzig liegt der Gesamtdurchschnitt bei 2,1. Das ist im langjährigen Mittel eher überdurchschnittlich. Nur sechs von ihnen haben das bestmögliche Ergebnis erzielt. Caitlin Baitz erreichte eine Punktzahl von 855. Damit ist sie die Zweitbeste ihres Jahrgangs. Ab 823 Punkten steht ein Durchschnitt von 1,0 auf dem Abschlusszeugnis. Der beste Schüler erreichte in diesem Jahr 869 Punkte. In Treuenbrietzen ist Florian Sönksen der einzige Abiturient, der einen Durchschnitt von 1,0 geschafft hat. Insgesamt gab es an der Gesamtschule 35 Pennäler. Der Gesamtdurchschnitt liegt bei 2,5. Alle haben bestanden.

Caitlin Baitz hat früh angefangen zu lernen. Täglich hat sie sich zwei bis drei Stunden im Homeoffice mit dem Unterrichtsstoff befasst. Das selbstständige Lernen fiel ihr aber nicht immer leicht. „Man muss sich jeden Tag immer ganz schön hochrappeln und vor allem früh aufstehen.“ Ihre Prüfungen legte sie in Biologie, Deutsch, Englisch und mündlich in Politik ab – Fächer, die sie wirklich sehr interessieren.

Studium an der Universität Potsdam

Caitlin Baitz hat nämlich ein großes Ziel vor Augen. Sie möchte Gymnasiallehrerin werden und dafür entweder Englisch und Biologie oder Englisch und Politik ab dem Wintersemester an der Universität in Potsdam studieren. Mit dem ausgezeichneten Abitur hat sie dafür gute Chancen, hätte aber mit einem Durchschnitt von 1,0 nie gerechnet, wie sie sagt. Jetzt steht erst einmal ein Urlaub an.

Auch Florian Sönksen genießt jetzt die schulfreie Zeit. Der Schüler der Gesamtschule in Treuenbrietzen hat ebenso ein Abitur mit Bestnote geschafft. Jetzt genießt er erst einmal das Leben, wie er sagt. Zurzeit ist er bei seinen Großeltern an der Nordsee. Im Anschluss soll es für einen Monat nach Frankreich gehen, um sich auszuprobieren und neue Sachen zu entdecken.

Er will Kriminologe werden

Im nächsten Jahr will Florian Sönksen studieren, am liebsten Biologie. Er interessiert sich sehr für die Kriminologie, insbesondere die Forensik. Der 18-Jährige kam über die Literatur zu diesem außergewöhnlichen Fachgebiet. Es ist nicht erstaunlich, dass die Biologie – neben Englisch, Deutsch und Psychologie – auch eines seiner Prüfungsfächer war. „Alle Aufgaben waren dabei machbar.“

Die Abiturprüfungen liefen in Treuenbrietzen an der Gesamtschule nach ursprünglichem Terminplan. Quelle: Thomas Wachs

Florian Sönksen war nur für etwa zwei Wochen im Homeoffice. Einen Nachteil wegen Corona sieht auch er für sich nicht. Dennoch war das Abitur für ihn kein Katzensprung. „Bei den Sprachen hilft oft nur auswendig lernen. In Biologie hingegen muss man die Sachverhalte verstehen können“, so der 18-Jährige. Und für das Lernen hatte er eine ganz eigene Methode.

Ein komisches Gefühl

Florian Sönksen lernte draußen an der frischen Luft, oft beim Laufen im Wald. Er hat sich die Inhalte laut vorgelesen und so gut eingeprägt, wie er erzählt. „Ich habe sie mir bildlich vorgestellt und das am Abend noch einmal wiederholt.“

Für ihn ist es jetzt ein komisches Gefühl, dass alles schlagartig vorbei ist – keine Schule mehr, keine Schulfreunde und Lehrer mehr täglich sehen. Am Samstag hatten sie sich bei der Zeugnisausgabe voneinander verabschiedet.

Von Marcus J. Pfeiffer