Siedeln sich wieder Elche in Brandenburg an?

Potsdam-Mittelmark

Für Elche ist gerade Brunftzeit – auch im Naturpark Nuthe-Nieplitz, wo vor Kurzem mehrere Elche gesichtet wurden. Ein Mann will dabei auch eine Seltenheit beobachtet haben: eine Elchkuh mit einem Kalb. Kornelia Dobiás, Leiterin der Forschungsstelle für Wildökologie bestätigt: „Die Wahrscheinlichkeit besteht, dass beide Geschlechter aufeinandertreffen.“ Siedeln sich nun wieder Elche in Brandenburg an?

Gleich drei Elch-Sichtungen soll es im Norden des Naturparks zwischen Trebbin und Beelitz gegeben haben. Die Naturwacht berichtet von zwei jungen männlichen Elchen und einem weiteren, dessen Geschlecht nicht bestimmt werden konnte.

Das sind die neuen Elche

Einer der jungen Elchbullen ist der allseits bekannte Elch Bert. Er konnte an seinem gelben GPS-Halsband identifiziert und fotografiert werden. Auch sein noch unbekannter Kumpan ließ sich ablichten. „Von der Elchkuh mit dem Kalb gibt es aber kein Foto, deswegen können wir die Sichtung nicht belegen“, sagt Kornelia Dobiás. Aber es wäre etwas Besonderes: „Kälber wurden schon lange nicht mehr gesehen. Wenn, dann nur einzeln“, sagt sie.

Aktuell leben in Brandenburg drei bestätigte Elche. Kornelia Dobiás geht aber von bis zu sechs aus. Wie auch die beiden Jungbullen, kommen die meisten Elche auf der Suche nach Geschlechtspartnern und neuen Lebensräumen aus Polen nach Brandenburg. „Manche ziehen weiter, andere gehen zurück“, erklärt Dobiás die unsichere Zahl der Elche. In Polen, das ein Nadelöhr für Elche aus Osteuropa ist, leben aktuell etwa 16 000 Elche.

Immer mehr Elche werden gesichtet

In Brandenburg würden sich die Sichtungen über die Jahre mehren. Obwohl sogar eine Elchkuh mit Kalb gesichtet sein soll, will Dobiás nicht von einer Population oder Reproduktion in Brandenburg sprechen: „Elche sind Nestflüchter. Sie laufen nach wenigen Stunden mit ihrer Mutter los. Es ist möglich, dass sie aus Polen gekommen sind.“

Ihr wurden allerdings in den letzten Jahren keine Kälber gemeldet, weswegen es sich auch um eine Geburt in Brandenburg handeln könnte. „Vielleicht wird es in den nächsten Jahren eine Population in Nuthe-Nieplitz geben. Wir können es nicht wissen“, ergänzt sie.

So kommen Elche nach Brandenburg Aus Polen kommen die meisten Elche nach Brandenburg. Vor allem in der Region um den Fluss Netze leben Tiere, die nach Deutschland wandern. In Polen leben laut der polnischen Regierung aktuell etwa 16 000 Elche. Selbst am Tiefpunkt 1999 waren es noch rund 1500 Tiere. Auch dort wandern die nordischen Riesen. Viele kommen aus der Ukraine, Weißrussland und Litauen. In Brandenburg lebt aktuell etwa ein halbes Dutzend Elche. Seit der DDR ist die Zahl mehr oder weniger konstant. Dabei mehren sich aber die Sichtungen. Elch Bert ist einer der Brandenburger Elche. Er wandert auf etwa 200 000 Hektar durch die Region.

Gefahr für Wald und Verkehr

Für die Elchexpertin wäre eine Elchpopulation in Brandenburg ein Problem. „Es sind massige Tiere. Sie brauchen viel Nahrung und können zu einer Gefahr im Straßenverkehr werden“, sagt Dobiás. Elche fressen frisches Laub, Wasserpflanzen und Knospen im Wald. Das Gras auf der Wiese schmeckt ihnen eher nicht. „Ich weiß nicht, ob wir einen weiteren großen Pflanzenfresser in Brandenburg verkraften“, sagt Dobiás.

Auch in Sachen Verkehr seien Elche eine Gefahr. „Wenn Elche eine Straße kreuzen, bleiben sie vor einer Kollision einfach stehen“, erklärt die Expertin. Wegen ihrer Größe, würden die Tiere nicht auf der Motorhaube, sondern in der Windschutzscheibe landen.

Elchmanagementplan

In Brandenburg will man darauf vorbereitet sein. Seit 2013 gibt es einen 70 Seiten starken Elchmanagementplan des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft. Unter dem Titel „Strategien im Umgang mit zugewanderten Elchen“ beträfe es „in erster Linie eine zusätzliche Verkehrsgefährdung“, heißt es darin.

Bisher ist das aber kein Problem. Seit 2013 gab es nur drei Verkehrsunfälle mit Elchen. Menschen seien nicht verletzt worden. „Das kann sich schnell ändern“, sagt Dobiás.

Einen Elchunfall gab es im vergangenen Jahr in Fürstenwalde. Auch dort kamen keine Menschen zu Schaden – aber der Elch. Er ist nun im Naturkundemuseum Potsdam ausgestellt.

Von Jan Russezki