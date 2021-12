Mittelmark

Wer hat, der kann und darf es auch. Zwar gilt bundesweit auch dieses Jahr vor Silvester nochmals angesichts der Corona-Pandemie ein Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper und Böller. Das ist entsprechend auch vom Land Brandenburg verfügt worden.

Krankenhäusern droht Überlastung

So sollen zusätzliche Belastungen durch Verletzte vermieden werden für Krankenhäuser, denen wegen der Corona-Pandemie ohnehin schon die Überlastung droht.

Feuerwerk zu Silvester kann auch in Wiesenburg aufsteigen über dem Schloss, so wie hier bei einem Parkfestes. Quelle: Torsten Kurtzweg

Wer allerdings noch Vorräte zu Hause hat oder sich im Ausland mit Feuerwerk eingedeckt hat, darf in der Silvesternacht durchaus böllern und Raketen in den Himmel schießen. Im eigenen Garten und auch in öffentlichen Bereichen.

Jedoch steht es Kommunen frei, Verbotszonen auszuweisen für öffentliche Areal, in denen das Abfeuern von Böllern und Raketen verboten wird. Einige große Städte, in denen es erfahrungsgemäß zum Jahreswechsel zu starken Ansammlungen von Menschen kommt, machen davon Gebrauch.

Verbote im Fläming keine Thema

In den fünf Kommunen des Hohen Flämings ist das jedoch kein Thema. Das hat eine Umfrage der MAZ ergeben. „Wir haben diesbezüglich nichts geregelt und sehen auch keinen Bedarf dafür in unserer dünn besiedelten Gegend“, erklärt Thomas Hemmerling, der Amtsdirektor von Niemegk, am Dienstag gegenüber der MAZ.

„Wir befürchten keine Eskapaden, schließlich gibt es ja auch keine großen Silvester-Veranstaltungen wie sonst“, so Hemmerling. Sollte es zu Eskalationen kommen, was der Verwaltungschef nicht erwarte, „sind wir sicher nah genug dran allgemein in den Orten, um mit Ordnungsamt und Polizei einschreiten zu können“, sagt der Amtsdirektor.

Verbotszone als unpraktikabel verworfen

Von einer vergleichsweise ruhigeren Silvesternacht geht auch Ralf Gronemeier aus, der Leiter des Bürgeramtes im Rathaus Treuenbrietzen. Eine Verbotszone sei dort kurz erwogen, aber schließlich als unpraktikabel verworfen worden. Immerhin hätte das Ordnungsamt die Einhaltung dann auch kontrollieren und mögliche Verstöße ahnden müssen.

Gronemeier erinnert an die Silvesternacht 2017/18, als Partygäste zweier Gaststätten am Markt sowie später auch Vertreter des Rathauses von einem Bürger gezielt mit Feuerwerkskörpern beschossen worden waren.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jedoch habe kein Händler im Stadtgebiet einen Verkauf von Feuerwerk für dieses Jahr angemeldet, erklärt Gronemeier. Im Rathaus gelte der übliche Bereitschaftsdienst unabhängig von der Silvesternacht.

Einige Großstädte, wie hier Saarbrücken, haben ein Alkohol- und Feuerwerksverbot verhängt für die Innenstadt. Quelle: Imago-Images

Ralf Gronemeier geht trotz des aktuellen Verkaufsverbots davon aus, dass einige Feuerwerkskörper im Umlauf sein werden. „Schließlich haben Großmärkte sie schon im Sommer verkauft und im Ausland waren sie ja auch zu haben“, sagt der Chef des Ordnungsamtes.

Bad Belzig verzichtet auf Böller-Verbotszonen

„In Bad Belzig werden wir keine Böller-Verbotszonen einrichten“, heißt es auch von Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) auf Anfrage der MAZ. So ist es auch in der Gemeinde Wiesenburg/ Mark. „Wir haben keine besonderen Vorbereitungen getroffen“, erklärt Torsten Adrio, der Außendienst-Mitarbeiter des Ordnungsamtes, am Dienstag. Bei Problemen verweist er auf die allgemeine Zuständigkeit der Polizei.

Die jedoch sieht wiederum die kommunalen Ordnungsbehörden in der Verantwortung. „Der Polizei wird nur in eilbedürftigen Einzelfällen unterstützend eine Zuständigkeit zuteil“, erklärt Torsten Sander, ein Sprecher der Polizeidirektion West. „Die Bekanntgabe von Böller-Verbotszonen ist Aufgabe der Städte und Kommunen“, teilt er auf Anfrage der MAZ mit.

Von Thomas Wachs